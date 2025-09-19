Звездная ведущая сбросила почти 70 кг без диет и удивила фанатов новым образом (фото)
Ведущая популярного телешоу поделилась фотографиями после впечатляющего похудения. Она рассказала, что сбросила почти 70 кг благодаря тренировкам и умеренному питанию.
Как сообщает Daily Mirror, популярная британская телеведущая Элисон Хаммонд продемонстрировала кардинальное изменение внешности после того, как похудела почти на 70 кг. Звезда призналась, что результат не связан с жесткими диетами, а стал следствием нового подхода к жизни.
Элисон появилась в социальных сетях с серией новых снимков, на которых сияла в летнем образе. Она подчеркнула, что ее преображение началось после установления диагноза преддиабетического состояния, что заставило задуматься над здоровьем.
Телеведущая решила сотрудничать с личным тренером и начала заниматься спортом несколько раз в неделю.
"У меня есть личный тренер — она замечательная. Мы тренируемся тогда, когда я могу. Если я на работе, просто иду на прогулку. А когда дома, занимаюсь утром час — иногда четыре раза в неделю", — рассказала Хаммонд.
Относительно питания, звезда сделала ставку не на строгие ограничения, а на баланс. "Я ни в чем себе не отказываю. Ем все, но в меру", — пояснила она.
Новые фото ведущей с летней прогулки вызвали волну восторженных комментариев ее поклонников. "Вау, я даже не узнала тебя, Элисон, выглядишь фантастически", — написал один из подписчиков. Другой добавил: "Вы выглядите невероятно, и вас так приятно видеть на экране".
Ранее телеведущая неоднократно делилась своими попытками сбросить вес. В 2007 году ей установили бандаж на желудок, однако спустя три года его пришлось удалить из-за осложнений.
Кроме успехов в трансформации, Элисон признается, что сейчас чувствует себя счастливой и в личной жизни. По данным источников, она находится в отношениях с 28-летним Дэвидом Патманом.
"Элисон сейчас буквально на вершине мира — она сияет от счастья, и большая заслуга в этом принадлежит Дэвиду", — отмечает собеседник издания.
