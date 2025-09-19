Зіркова ведуча скинула майже 70 кг без дієт та здивувала фанатів новим образом (фото)

Ведуча популярного телешоу поділилася світлинами після вражаючого схуднення. Вона розповіла, що скинула майже 70 кг завдяки тренуванням і помірному харчуванню.

Як повідомляє Daily Mirror, популярна британська телеведуча Елісон Хаммонд продемонструвала кардинальну зміну зовнішності після того, як схудла майже на 70 кг. Зірка зізналася, що результат не пов’язаний із жорсткими дієтами, а став наслідком нового підходу до життя.

Елісон зображена з шеф-кухарем Джоном Тородом Фото: Скриншот

Елісон з’явилася в соціальних мережах із серією нових знімків, на яких сяяла в літньому образі. Вона підкреслила, що її перетворення розпочалося після встановлення діагнозу переддіабетичного стану, що змусило замислитися над здоров’ям.

Телеведуча вирішила співпрацювати з особистою тренеркою та почала займатися спортом декілька разів на тиждень.

"У мене є особистий тренер — вона чудова. Ми тренуємося тоді, коли я можу. Якщо я на роботі, просто йду на прогулянку. А коли вдома, займаюся зранку годину — іноді чотири рази на тиждень", – розповіла Хаммонд.

Щодо харчування, зірка зробила ставку не на суворі обмеження, а на баланс. "Я ні в чому собі не відмовляю. Їм усе, але в міру", – пояснила вона.

Нові фото ведучої з літньої прогулянки викликали хвилю захоплених коментарів її шанувальників. "Вау, я навіть не впізнала тебе, Елісон, виглядаєш фантастично", – написав один із підписників. Інший додав: "Ви виглядаєте неймовірно, і вас так приємно бачити на екрані".

Раніше телеведуча неодноразово ділилася своїми спробами скинути вагу. У 2007 році їй встановили бандаж на шлунок, проте через три роки його довелося видалити через ускладнення.

Окрім успіхів у трансформації, Елісон зізнається, що нині почувається щасливою і в особистому житті. За даними джерел, вона перебуває у стосунках із 28-річним Девідом Патманом.

Схуднення Елісон Хаммонд Фото: Скриншот

"Елісон зараз буквально на вершині світу — вона сяє від щастя, і велика заслуга в цьому належить Девіду", – зазначає співрозмовник видання.

