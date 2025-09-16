Відомий український співак вразив схудненням на 40 кг: який вигляд він має зараз

28-річний Нікіта Кісельов зізнався, що протягом усього життя мав проблеми з вагою: неодноразово худнув на десятки кілограмів, але знову набирав ще більше. За його словами, їжа була водночас і розрадою, і випробуванням.

Особливо гостро проблема постала, коли він почав активно виступати на сцені. Попри аплодисменти тисяч глядачів, співак не міг прийняти власне відображення у дзеркалі, поділився він у Instagram.

Нікіта Кісельов схуднув: як йому це вдалося

Останньою краплею став новорічний концерт, після якого Нікіта побачив себе у чужих відео — не як молодого артиста, а як "втомленого чоловіка". Саме тоді Кісельов вирішив радикально змінити своє життя.

Він звернувся до лікарів, пройшов обстеження та дізнався, що його організм відповідає стану 42-річного чоловіка. Під контролем ендокринолога й нутриціолога артист розпочав лікування. Використовував і спеціальний препарат, який допомагає контролювати апетит та швидкість травлення, але підкреслив, що це була лише частина великої роботи над собою, а не "чарівна пігулка".

Нікіта Кісельов схуд Фото: Instagram

За рік співак скинув 40 кг та вперше відчув здорові стосунки з їжею. Він наголосив, що це його особистий досвід, і будь-які медичні препарати можна застосовувати лише після консультації з фахівцем.

Сьогодні Кісельов говорить про нове ставлення до себе та зізнається, що вперше по-справжньому полюбив власне відображення.

"У дзеркалі я бачу не лише нове тіло. Я бачу людину, яка полюбила себе. А любов — це найважливіше у житті", — підкреслив артист.

