Стиль життя

Відомий український гуморист схуд на 65 кг після операції зі зменшення шлунка (фото)

Володимир Жогло вразив своїм виглядом після схуднення
Володимир Жогло | Фото: YouTube

37-річний український актор та гуморист Володимир Жогло вразив виглядом його фігури після схуднення на 65 кілограмів та операції зі зменшення шлунка.

Зірка "Варʼяти Шоу" YouTube-каналі lviv24 говорить, що найбільше важив 164 кг, а наразі його вага становить 99. Жогло зізнається, що це все ще недостатній результат.

"У мене є надмірна вага, навіть зараз. Але порівняти з тим, що було, я вже вийшов зі стадії 100+. Станом на сьогодні я важу 99 кілограм. На піку важив 164. Я носив на собі ще одну повноцінно дорослу людину", — каже комік.

Володимир Жогло
Володимир Жогло
Фото: YouTube

Харчування

Раніше гуморист переніс операцію зі зменшення шлунка. Наразі Жогло обмежень в їжі конкретних не має.

"У харчуванні дотримуюся рекомендацій лікарів. Конкретних заборон у мене немає. Але чисто фізіологічно і винятково для себе я обрав такий вид харчування – менше жирного, менше смаженого, більше печеного, сухе мʼяско, білок рослинного походження, я не їм бобових абсолютно, не їм мучне, практично не їм солодкого, газовану воду не п'ю. Їсти можна все, але дивлячись, у яких кількостях і коли", — каже зірка "Варʼяти Шоу".

Володимир Жогло
Володимир Жогло з дружиною
Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr/

Ба більше, Володимир майже відмовився від алкоголю. Він може частіше як раз на місяць та рідше як раз на тиждень вжити алкогольний напій.

У травні 2025 року Жогло говорив, що за пів року схуд на 54 кілограми.

