Известный украинский юморист похудел на 65 кг после операции по уменьшению желудка (фото)

37-летний украинский актер и юморист Владимир Жогло поразил видом его фигуры после похудения на 65 килограммов и операции по уменьшению желудка.

Звезда "Варьяты Шоу" YouTube-канале lviv24 говорит, что больше всего весил 164 кг, а сейчас его вес составляет 99. Жогло признается, что это все еще недостаточный результат.

"У меня есть избыточный вес, даже сейчас. Но по сравнению с тем, что было, я уже вышел из стадии 100+. По состоянию на сегодня я вешу 99 килограмм. На пике весил 164. Я носил на себе еще одного полноценно взрослого человека", — говорит комик.

Владимир Жогло Фото: YouTube

Питание

Ранее юморист перенес операцию по уменьшению желудка. Сейчас Жогло ограничений в еде конкретных не имеет.

"В питании придерживаюсь рекомендаций врачей. Конкретных запретов у меня нет. Но чисто физиологически и исключительно для себя я выбрал такой вид питания — меньше жирного, меньше жареного, больше печеного, сухое мясо, белок растительного происхождения, я не ем бобовых абсолютно, не ем мучное, практически не ем сладкого, газировку не пью. Есть можно все, но смотря, в каких количествах и когда", — говорит звезда "Варьяты Шоу".

Владимир Жогло с женой Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr/

Более того, Владимир почти отказался от алкоголя. Он может чаще чем раз в месяц и реже чем раз в неделю употребить алкогольный напиток.

В мае 2025 года Жогло говорил, что за полгода похудел на 54 килограмма.

Кроме того, Жогло рассказал о сыне Остапе, который имеет проявления аутизма.