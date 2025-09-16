Известный украинский певец поразил похудением на 40 кг: как он выглядит сейчас

28-летний Никита Киселев признался, что на протяжении всей жизни имел проблемы с весом: неоднократно худел на десятки килограммов, но снова набирал еще больше. По его словам, еда была одновременно и утешением, и испытанием.

Особенно остро проблема встала, когда он начал активно выступать на сцене. Несмотря на аплодисменты тысяч зрителей, певец не мог принять собственное отражение в зеркале, поделился он в Instagram.

Последней каплей стал новогодний концерт, после которого Никита увидел себя в чужих видео — не как молодого артиста, а как "уставшего мужчину". Именно тогда Киселев решил радикально изменить свою жизнь.

Он обратился к врачам, прошел обследование и узнал, что его организм соответствует состоянию 42-летнего мужчины. Под контролем эндокринолога и нутрициолога артист начал лечение. Использовал и специальный препарат, который помогает контролировать аппетит и скорость пищеварения, но подчеркнул, что это была лишь часть большой работы над собой, а не "волшебная таблетка".

Никита Киселев похудел Фото: Instagram

За год певец сбросил 40 кг и впервые почувствовал здоровые отношения с едой. Он отметил, что это его личный опыт, и любые медицинские препараты можно применять только после консультации со специалистом.

Сегодня Киселев говорит о новом отношении к себе и признается, что впервые по-настоящему полюбил собственное отражение.

"В зеркале я вижу не только новое тело. Я вижу человека, который полюбил себя.А любовь — это самое важное в жизни", — подчеркнул артист.

