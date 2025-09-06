Фірма пропонує премію за схуднення: один співробітник отримав майже $3000 бонусів

Технологічна компанія Arashi Vision Inc, що базується в китайському місті Шеньчжень, стала відома завдяки своєму "Клубу зі зниження ваги вартістю в мільйон юанів".

Ця ініціатива спрямована на мотивацію співробітників до ведення більш здорового способу життя за допомогою регулярних занять спортом і дотримання збалансованого харчування, пише South China Morning Post.

Правила прості: всі співробітники компанії за кожні втрачені 0,5 кг ваги можуть отримати грошову винагороду в розмірі 500 юанів, тобто приблизно 70 доларів США, або ж близько 2900 грн.

З 2022 року компанія вже провела сім раундів конкурсу, розподіливши загалом близько 2 мільйонів юанів (280 000 доларів США). Тільки за останній рік в акції взяли участь 99 співробітників, які в сукупності скинули 950 кг і отримали грошову винагороду в розмірі одного мільйона юанів. Примітно, що в умовах конкурсу передбачено пункт, згідно з яким, учасники, які набрали вагу знову, мають заплатити штраф у розмірі 800 юанів за кожні набрані 0,5 кг. Однак поки що ніхто не зазнав подібного покарання.

Співробітниця фірми на ім'я Се Яці ретельно стежила за своїм харчуванням і займалася спортом по 1,5 години щодня і за три місяці скинула 20 кг. За свої досягнення вона отримала грошовий приз у розмірі 20 000 юанів, тобто близько 2 800 доларів, і титул "чемпіонки".

Премія переможниці змагання Фото: SCMP

У мережі високо оцінили інноваційний підхід компанії, а деякі навіть висловили бажання приєднатися до команди.

"Які вимоги до кандидатів? Я б працював там і харчувався тільки водою, якби довелося!", — зазначив один із коментаторів

Інший пожартував, що довів би компанію до банкрутства, бігаючи по 10 км щодня.

