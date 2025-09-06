Фирма предлагает премию за похудение: один сотрудник получил почти $3000 бонусов

Базирующаяся в китайском городе Шэньчжэнь технологическая компания Arashi Vision Inc стала известна благодаря своему "Клубу по снижению веса стоимостью в миллион юаней".

Данная инициатива направлена ​​на мотивацию сотрудников к ведению более здорового образа жизни посредством регулярных занятий спортом и соблюдения сбалансированного питания, пишет South China Morning Post.

Правила просты: все сотрудники компании за каждые потерянные 0,5 кг веса могут получить денежное вознаграждение в размере 500 юаней, то есть примерно 70 долларов США, или же около 2900 грн.

С 2022 года компания уже провела семь раундов конкурса, распределив в общей сложности около 2 миллионов юаней (280 000 долларов США). Только за последний год в акции приняли участие 99 сотрудников, которые в совокупности сбросили 950 кг и получили денежное вознаграждение в размере одного миллиона юаней. Примечательно, что в условиях конкурса предусмотрен пункт, согласно которому, участники, набравшие вес снова, должны заплатить штраф в размере 800 юаней за каждые набранные 0,5 кг. Однако пока что никто не понес подобного наказания.

Сотрудница фирмы по имени Се Яци тщательно следила за своим питанием и занималась спортом по 1,5 часа каждый день и за три месяца сбросила 20 кг. За свои достижения она получила денежный приз в размере 20 000 юаней, то есть около 2 800 долларов, и титул "чемпионки".

Премия победительнице соревнования Фото: SCMP

В сети высоко оценили инновационный подход компании, а некоторые даже выразили желание присоединиться к команде.

"Какие требования к кандидатам? Я бы работал там и питался только водой, если бы пришлось!", — отметил один из комментаторов

Другой пошутил, что довел бы компанию до банкротства, бегая по 10 км каждый день.

