"Зависимая от чипсов": женщина набрала 127 килограммов и не смогла смириться со своим весом

Под влиянием "зависимости от чипсов" Лиза Бернетт из Великобритании набрала вес до 127 кг, из-за чего едва поднималась по лестнице, однако решила бороться с избыточным весом.

44-летняя женщина съедала четыре пакета чипсов в день, пишет Daily Star.

Ее рацион состоял из поедания целых пакетов чипсов. Она тратила 50 фунтов (67 долларов) в неделю на две порции еды на вынос и поглощение "огромных" порций макарон с сыром.

Лиза Бернетт до похудения Фото: SWNS

Однако, когда муж Лизы объявил, что хочет похудеть, она решила присоединиться к нему, поскольку не хотела быть больше него.

Отказавшись от модных диет, которые не приносили ей успеха в прошлом, Лиза за два года похудела на 65 килограммов только с помощью физических упражнений и особого режима питания.

Лиза Бернетт после похудения Фото: SWNS

"Раньше мой образ жизни был довольно плохим — я не двигалась. Я отводила детей в школу, шла на работу, а потом возвращалась домой и сидела на диване. Ходить, подниматься по лестнице было трудно. У меня болели колени, и я очень быстро задыхалась. К счастью, у меня никогда не было проблем со здоровьем, но я часто болела инфекциями легких", — пояснила женщина.

Решив изменить свою жизнь, Лиза поняла, что ей нужно пересмотреть свой рацион. Она рассказала, что приложение для подсчета калорий позволило ей сохранить большие порции еды, сосредоточившись на белках и клетчатке.

Она заменила тяжелую сырную пасту на печеный картофель с грилированным цыпленком и салатом и вскоре начала видеть результаты.

В сочетании с фитнес-программой, которая сначала составляла 10 000 шагов в день, а затем увеличилась до 20 000, и регулярными занятиями в тренажерном зале, Лиза смогла похудеть.

"Мое питание было плохим. Я никогда не завтракала. В обед я либо ела много макарон с сыром, либо много бейглов с сыром. На перекус я съедала целый пакет чипсов с соусом — я не осознавала, что целый пакет и соус, вероятно, составляли всю мою суточную норму еды. Дважды в неделю я заказывала еду на вынос и большие порции домашних блюд. Я всегда должна была доедать все, что было на тарелке", — рассказала британка.

Она объяснила, что ее порции все еще значительны, но теперь содержат все питательные вещества, необходимые для здорового образа жизни.

Убедившись, что она достигла своих целей по потреблению белков и клетчатки, Лиза говорит, что не беспокоится о жирах и углеводах, которые также необходимы для здорового питания.

Несмотря на весь свой успех, Лиза говорит, что после похудения люди вокруг нее "изменились". Она чувствует, что некоторые люди "ждут", когда она снова наберет вес, и заметила, что незнакомцы становятся к ней приветливее.

