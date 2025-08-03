Волшебная диета: мать двоих детей раскрыла секрет похудения на 27 килограммов (фото)

42-летняя британка разработала собственную "Британскую диету", потеряв 27 килограммов. Она уверяет, что секрет ее успеха — не в инъекциях или модных средствах, а в простом подражании пищевым привычкам итальянцев.

Related video

Как сообщает The Sun, менеджер по маркетингу Фрэн Белл из Бейквелла, графство Дербишир, решила изменить образ жизни после отпуска в Италии, куда отправилась в апреле прошлого года. На тот момент женщина весила 95 килограммов, носила 18-й британский размер одежды (украинский -

примерно 52) и была недовольна собственной внешностью.

По ее словам, именно увиденные на фото кадры с отдыха стали толчком к изменениям. "Я выглядела нездоровой, и это стало катализатором, чтобы что-то сделать", — отметила она. Наблюдая за питанием местных жителей, Белл пришла к выводу, что итальянцы реже употребляют обработанную пищу и предпочитают сбалансированные приемы пищи без перекусов.

По словам британки, в Италии не пьют после 11 утра кофе с молоком, ужинают с десертом, но не переедают. "Их подход к еде — это спокойное потребление с акцентом на качество, а не количество, — рассказала Фрэн Белл.

Изучив многочисленные форумы и исследования, женщина изменила свой рацион. Она отказалась от обработанных продуктов, таких как тосты с маслом, бутерброды с чипсами и куриные бургеры с картофелем фри. Ее рацион теперь состоит из запеченной рыбы, пасты с небольшим количеством мяса, фрикаделек с салатом и тому подобное.

История похудения

Белл начала документировать свой прогресс в блоге, который впоследствии превратила в полноценный сайт. Через три месяца она похудела на 8 фунтов (примерно 3,6 кг), а затем стабильно теряла по 4 фунта ежемесячно. Всего за 16 месяцев ей удалось сбросить 27 килограммов и перейти к восьмому размеру одежды.

Успех и признание

Пораженная результатом, Фрэн Белл самостоятельно издала книгу "Британская диета" и утверждает, что ее подход — эффективнее популярных инъекций для похудения. "Я не верю, что уколы, такие как Оземпик, решают проблему ожирения. Это лишь временное решение, которое не формирует здоровых привычек", — пояснила она.

Фрэн также добавила, что изменения в рационе положительно повлияли не только на ее самочувствие, но и на личную жизнь. "Мой муж всегда говорил, что любит меня любой, но теперь я вижу, что он ценит мои усилия", — подытожила женщина.

Напомним, ранее в Великобритании сообщали о стремительном росте популярности инъекций для похудения, несмотря на опасения относительно долгосрочных последствий для здоровья.

Как сообщал Фокус, ученые заявили, что похудение делает организм моложе.

Что вычеркнуть из рациона, чтобы сбросить вес.

Популярные средства для похудения оказались опасными.