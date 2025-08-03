Чарівна дієта: мати двох дітей розкрила секрет схуднення на 27 кілограмів (фото)

42-річна британка розробила власну "Британську дієту", втративши 27 кілограмів. Вона запевняє, що секрет її успіху – не в ін'єкціях чи модних засобах, а в простому наслідуванні харчових звичок італійців.

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Як повідомляє The Sun, менеджерка з маркетингу Френ Белл з Бейквелла, графство Дербішир, вирішила змінити спосіб життя після відпустки в Італії, куди вирушила у квітні минулого року. На той момент жінка важила 95 кілограмів, носила 18-й британський розмір одягу (український –

приблизно 52) і була незадоволена власною зовнішністю.

За її словами, саме побачені на фото кадри з відпочинку стали поштовхом до змін. "Я виглядала нездоровою, і це стало каталізатором, щоб щось зробити", – зазначила вона. Спостерігаючи за харчуванням місцевих жителів, Белл дійшла висновку, що італійці рідше вживають оброблену їжу та надають перевагу збалансованим приймання їжі без перекусів.

За словами британки, в Італії не п'ють після 11 ранку каву з молоком, вечеряють з десертом, але не переїдають. "Їхній підхід до їжі – це спокійне споживання з акцентом на якість, а не кількість, – розповіла Френ Белл.

Вивчивши численні форуми та дослідження, жінка змінила свій раціон. Вона відмовилась від оброблених продуктів, таких як тости з маслом, бутерброди з чипсами та курячі бургери з картоплею фрі. Її раціон тепер складається з запеченої риби, пасти з невеликою кількістю м’яса, фрикадельок із салатом тощо.

Історія схуднення

Белл почала документувати свій прогрес у блозі, який згодом перетворила на повноцінний сайт. Через три місяці вона схудла на 8 фунтів (приблизно 3,6 кг), а згодом стабільно втрачала по 4 фунти щомісяця. Усього за 16 місяців їй вдалося скинути 27 кілограмів та перейти до восьмого розміру одягу.

Успіх та визнання

Вражена результатом, Френ Белл самостійно видала книгу "Британська дієта" та стверджує, що її підхід – ефективніший за популярні ін’єкції для схуднення. "Я не вірю, що уколи, як-от Оземпік, розв'язують проблему ожиріння. Це лише тимчасове рішення, яке не формує здорових звичок", – пояснила вона.

Френ також додала, що зміни в раціоні позитивно вплинули не лише на її самопочуття, а й на особисте життя. "Мій чоловік завжди казав, що любить мене будь-якою, але тепер я бачу, що він цінує мої зусилля", – підсумувала жінка.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії повідомляли про стрімке зростання популярності ін’єкцій для схуднення, попри побоювання щодо довгострокових наслідків для здоров’я.

Як повідомляв Фокус, учені заявили, що схуднення робить організм молодшим.

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