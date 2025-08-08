"Залежна від чипсів": жінка набрала 127 кілограмів і не змогла змиритись зі своєю вагою

Під впливом "залежності від чипсів" Ліза Бернетт з Великої Британії набрала вагу до 127 кг, через що ледь підіймалась по сходах, проте вирішила боротись із надмірною вагою.

44-річна жінка з'їдала чотири пакети чипсів на день, пише Daily Star.

Її раціон складався з поїдання цілих пакетів чипсів. Вона витрачала 50 фунтів (67 доларів) на тиждень на дві порції їжі на винос і поглинання "величезних" порцій макаронів з сиром.

Ліза Бернетт до схуднення Фото: SWNS

Проте, коли чоловік Лізи оголосив, що хоче схуднути, вона вирішила приєднатися до нього, оскільки не хотіла бути більшою за нього.

Відмовившись від модних дієт, які не приносили їй успіху в минулому, Ліза за два роки похудала на 65 кілограмів лише за допомогою фізичних вправ та особливого режиму харчування.

Ліза Бернетт після схуднення Фото: SWNS

"Раніше мій спосіб життя був досить поганим — я не рухалася. Я відводила дітей до школи, йшла на роботу, а потім поверталася додому і сиділа на дивані. Ходити, підійматися сходами було важко. Мені боліли коліна, і я дуже швидко задихалася. На щастя, у мене ніколи не було проблем зі здоров'ям, але я часто хворіла на інфекції легенів", — пояснила жінка.

Вирішивши змінити своє життя, Ліза зрозуміла, що їй потрібно переглянути свій раціон. Вона розповіла, що додаток для підрахунку калорій дозволив їй зберегти великі порції їжі, зосередившись на білках і клітковині.

Вона замінила важку сирну пасту на печену картоплю з грильованим курчам і салатом і незабаром почала бачити результати.

У поєднанні з фітнес-програмою, яка спочатку складала 10 000 кроків на день, а потім збільшилася до 20 000, і регулярними заняттями в тренажерному залі, Ліза змогла схуднути.

"Моє харчування було поганим. Я ніколи не снідала. В обід я або їла багато макаронів з сиром, або багато бейглів з сиром. На перекус я з'їдала цілий пакет чипсів з соусом — я не усвідомлювала, що цілий пакет і соус, ймовірно, становили всю мою добову норму їжі. Двічі на тиждень я замовляла їжу на винос і великі порції домашніх страв. Я завжди мусила доїдати все, що було на тарілці", — розповіла британка.

Вона пояснила, що її порції все ще значні, але тепер містять всі поживні речовини, необхідні для здорового способу життя.

Переконавшись, що вона досягла своїх цілей щодо споживання білків і клітковини, Ліза каже, що не переймається жирами і вуглеводами, які також є необхідними для здорового харчування.

Попри весь свій успіх, Ліза каже, що після схуднення люди навколо неї "змінилися". Вона відчуває, що деякі люди "чекають", коли вона знову набере вагу, і помітила, що незнайомці стають до неї привітнішими.

