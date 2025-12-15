Мінус 35 кг і без дієт: несподівана знахідка в благодійному магазині змінила життя жінки

Британка Керол протягом тривалого часу не могла скинути зайву вагу, однак випадкова ідея та покупки в секонд-генді змінили настрій жінки. Тепер вона зізнається, що за цей час встигла серйозно змінити ставлення до себе, чим надихнула соцмережі.

Британка каже, що схудла більш ніж на 35 кг за півтора року, а тепер носить люксові речі із секонд-хенду. Про це повідомляє The Sun.

Сама Керол каже, що скинула понад 35 кг повністю природним шляхом. Вона говорить, що втілила свій план без "чарівних ін’єкцій" і жорстких дієт.

"Я навіть не сиділа на дієті. Просто почала контролювати порції й перестала бути лінивою. Я ходжу в спортзал три-чотири рази на тиждень і приймаю натуральні добавки", — зізнається британка.

Тепер вона зізнається, більше не впізнає жінку з минулого. За словами жінки, вона не вірила, що здатна змінитися та не вважала себе гідною знову почуватися впевненою.

Відео дня

"Але одне маленьке рішення змінило все: я відмовилася залишатися там, де була", — розповідає Керол.

Після того як їй вдалося це зробити, вона вперше за довгий час відчула впевненість у собі. Тепер із задоволенням носить свої найкращі знахідки з благодійних магазинів, що є її ще однією пристрастю.

Наразі Керол регулярно ділиться у соцмережах вдалими покупками із секонд-хендів і вважається справжньою мисливицею за вигідними речами. Нещодавно вона приголомшила підписників, показавши рідкісну знахідку — оригінальний тренч марки Burberry.

За словами Керол, "сидить як влитий", а все це — завдяки її трансформації. Виявлена річ обійшлася їй лише в £75, тоді як оригінальний плащ цієї моделі коштує понад 2000 фунтів (113,7 тис. грн)

Реакцій соцмереж

Підписники масово підтримали жінку в коментарях. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це неймовірно складно — ти велика молодчина";

"Я теж схудла на понад 20 кг, але останній дається найважче";

"Фантастичний результат!";

"Чудова мотивація, яка вартує витраченого часу".

Раніше Фокус розповідав про те, як дівчина скинула десятки кілограмів без уколів, дієт і спортзалу. Ліза Марі за один рік повністю змінила своє життя, позбувшись зайвої ваги.

Згодом стало відомо, що зіркова ведуча скинула майже 70 кг без дієт. Популярна британська телеведуча Елісон Хаммонд продемонструвала кардинальну зміну зовнішності та каже, що результат став наслідком нового підходу до життя.