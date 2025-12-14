Дівчина скинула десятки кілограмів без уколів, дієт і спортзалу: у чому її секрет

31-річна мешканка Пенсільванії (США) Ліза Марі за один рік повністю змінила своє життя, позбувшись зайвої ваги без модних ін'єкцій для схуднення, суворих дієт і регулярних походів у спортзал.

Своєю історією американка поділилася в соцмережах і несподівано для себе стала джерелом натхнення для мільйонів людей.

Ліза, яка стала популярною в TikTok під ніком @lizamariefit, зізнається, раніше вона почувалася "найповнішою дівчиною в будь-якій кімнаті". Вона уникала фотографій, ховала фігуру під мішкуватим одягом і довгий час не вірила, що зміни взагалі можливі. Однак переломний момент настав, коли вона чесно зізналася собі, що втомилася жити в постійному дискомфорті.

За словами Лізи, головною метою було не зовнішнє перетворення, а зміна способу життя і звичок. Саме чесність із собою вона називає першим і найважливішим кроком.

Відео дня

В одному з недавніх відео жінка поділилася трьома "суворими істинами" про схуднення.

Голод буде і це нормально

Дівчина відверто каже, що на початку шляху відчуття голоду дійсно стає серйозним випробуванням. За її словами, при зниженні калорійності раціону організм чинить опір, і це неприємно. Однак вона наголошує, що не йдеться про голодування чи шкоду для здоров'я.

Перетворення жінки за рік Фото: Instagram

Щоб не зірватися, Ліза шукала заміну звичці заїдати емоції, вона знаходила заняття і хобі, які допомагали перемикатися. Цей підхід, за її словами, виявився особливо корисним для боротьби з переїданням.

Звички не змінюються за одну ніч

Ще одним важливим висновком стало те, що швидких рішень не існує. Американка наголошує, що шкідливі звички формуються роками і так само поступово мають йти. Вона згадує, як не раз обіцяла собі, що "ось цей рік точно все змінить", але щоразу здавалася через очікування миттєвого результату.

Перелом стався, коли вона почала діяти інакше: не намагалася змінити все одразу, а впроваджувала по одній новій звичці та закріплювала її.

Спочатку це були щоденні прогулянки по 20 хвилин, а потім пішли збільшення кількості кроків, домашні тренування, більш ранній сон і звичка пити достатньо води.

Їжа важливіша за спортзал

Ліза також чесно зізнається, що тривалий час взагалі не ходила в спортзал. Вона вирішила спочатку налагодити харчування та побутові звички (менше фастфуду, більше домашньої їжі) і тільки потім додавати фізичні навантаження.

За її словами, вправи важливі, але без уваги до того, що і як людина їсть, вони не дають бажаного ефекту. Ключовим фактором вона називає усвідомлений підхід до харчування і розуміння потреб свого організму.

Сьогодні Ліза працює фітнес-тренером і продовжує ділитися своїм досвідом, наголошуючи на тому, що схуднення це не різка трансформація, а ланцюжок маленьких рішень, які доводиться ухвалювати знову і знову.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Жінка втратила 27 кг завдяки кільком порадам. Британка Еббі Лодж після народження двох дітей почала дотримуватися нездорових харчових звичок, тому вирішила змінити своє життя на краще.

Дівчина скинула 50 кг без операцій і надихнула мільйони. Коли 27-річна мешканка Ноттінгема (Велика Британія) Пешн Найт минулої зими подивилася на себе в дзеркало, вона зрозуміла, що настав час змін.

Також стало відомо, що один спортзал обіцяє Porsche за скинуті зайві кілограми. У китайському місті Біньчжоу місцевий фітнес-центр оголосив незвичайний конкурс на схуднення.