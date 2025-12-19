Собрал сам: мужчина удивил своим велосипедом, который выше большинства людей (видео)

Французский велосипедист Алан продолжает свое путешествие по странам мира, используя свой необычный байк. Один из интересных эпизодов произошел с ним во время посещения различных локаций в Ирландии.

Его последней остановкой стал ресторан Bowmans Lane в городке Килраш, где решил остановиться на передышку. Об этом сообщает местное заведение Bowmans Lane Restaurant в Facebook.

Представитель заведения сказал, что они встретили Алана днем на его уникальном высоком велосипеде ручной работы. Сам мужчина рассказал, что он путешествует с целью усовершенствовать английский, исследовать страну и наслаждаться нашей вкусной едой.

"Желаем успеха Алана в дальнейшем путешествии", — говорится в обращении представителей заведения.

В ноябре он произвел впечатление на персонал кемпинга Sexton's Caravan and Camping в Западном Корке. Представитель энтузиастов добавил, что они узнали немного больше о "захватывающем французском госте".

"Его невероятный велосипед, который теперь мы знаем как "высокий велосипед", Алан спроектировал и собрал сам несколько месяцев назад из переработанных деталей. Он замечательный молодой человек и отправился в приключение, чтобы увидеть Ирландию и улучшить английский", — написали представители организации.

