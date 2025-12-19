Зібрав сам: чоловік здивував своїм велосипедом, який вищий за більшість людей (відео)

Французький велосипедист Алан продовжує свою подорож країнами світу, використовуючи свій незвичайний байк. Один з цікавих епізодів стався з ним під час відвідин різних локацій в Ірландії.

Його останньою зупинкою став ресторан Bowmans Lane у містечку Кілраш, де вирішив зупинитися перепочинок. Про це повідомляє місцевий заклад Bowmans Lane Restaurant в Facebook.

Представник закладу сказав, що вони зустріли Алана вдень на його унікальному високому велосипеді ручної роботи. Сам чоловік розповів, що він подорожує з метою вдосконалити англійську, досліджувати країну та насолоджуватися нашою смачною їжею.

"Бажаємо успіху Алана в подальшій подорожі", — йдеться у зверненні представників закладу.

У листопаді він справив враження на персонал кемпінгу Sexton’s Caravan and Camping у Західному Корку. Представник ентузіастів додав, що вони дізналися трохи більше про "захоплюючого французького гостя".

"Його неймовірний велосипед, який тепер ми знаємо як "високий велосипед", Алан спроєктував і зібрав сам кілька місяців тому з перероблених деталей. Він чудовий молодий чоловік і вирушив у пригоду, щоб побачити Ірландію та покращити англійську", — написали представники організації.

