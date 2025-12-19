Очевидцы ошеломлены: гигантский морской монстр выбросился на берег (фото)

Огромный морской монстр, которого почти никогда не видят, снова напомнил о себе. Сейчас это уже второй случай с этим существом, когда чрезвычайно редкий вид этих животных снова оказывается в центре внимания.

Известно, что речь идет об акуле-мегамоуфа — одной из всего 273 особей, которые были идентифицированы с момента открытия вида. Об этом сообщает The Mirror.

Огромный морской монстр, которого почти никогда не видят, второй раз за месяц выбросился на пляж. Недавно его нашли на северном побережье Перу — это второе зафиксированное наблюдение в регионе менее чем за четыре недели.

Акулу длиной 13,7 метра обнаружили в среду между пляжем Гавиотас и рыбацким городком Ясила в регионе Пиура. Эксперты Перуанского морского института подтвердили, что это акула-мегамоуф (Megachasma pelagios).

С момента первого открытия этого вида в мире зафиксировали менее 300 наблюдений. Их находили по всему миру, включая побережья Тихого и Атлантического океанов.

Как следует из названия, у них большие пасти и маленькие зубы с округлым носом. Достигая длины до 5,4 метра, их часто ошибочно принимают за молодых косаток, а не за акул.

Редкого обитателя моря выбросило на берега Перу Фото: Jam Press

Саму акулу недавно нашли в отдаленной прибрежной зоне с обрывами, скалистыми выступами и узкими пляжами. Это ограничило возможности взятия биологических образцов, но исследователи смогли подготовить официальный технический отчет.

Полученные данные будут добавлены в официальные реестры Перу по редким морским видам. Мегамоуф считается одним из самых загадочных существ океана, который живет примерно на глубине 165 метров и его чрезвычайно редко встречают люди.

Такую же акулу наблюдали в перуанском регионе Пиура в ноябре 2025 года. По сообщениям, местные рыбаки видели такое же животное, которое выбросило на берег моря.

