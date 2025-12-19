Очевидці приголомшені: гігантський морський монстр викинувся на берег (фото)

Величезний морський монстр, якого майже ніколи не бачать, знову нагадав про себе. Наразі це вже другий випадок з цією істотою, коли надзвичайно рідкісний вид цих тварин знову опиняється в центрі уваги.

Наразі відомо, що мова йде про акулу-мегамоуфа — одну з усього 273 особисн, що були ідентифіковані з моменту відкриття виду. Про це повідомляє The Mirror.

Величезний морський монстр, якого майже ніколи не бачать, вдруге за місяць викинувся на пляж. Нещодавно її знайшли на північному узбережжі Перу — це друге зафіксоване спостереження в регіоні менш ніж за чотири тижні.

Акулу завдовжки 13,7 метра виявили у середу між пляжем Гавіотас та рибальським містечком Ясіла у регіоні Піура. Експерти Перуанського морського інституту підтвердили, що це акула-мегамоуф (Megachasma pelagios).

Від моменту першого відкриття цього виду у світі зафіксували менше ніж 300 спостережень. Їх знаходили по всьому світу, включно з узбережжями Тихого та Атлантичного океанів.

Відео дня

Як випливає з назви, у них великі пащі та маленькі зуби з округлим носом. Досягаючи довжини до 5,4 метра, їх часто помилково приймають за молодих косаток, а не за акул.

Рідкісного мешканця моря викинуло на береги Перу Фото: Jam Press

Саму акулу нещодавно знайшли у віддаленій прибережній зоні з обривами, скелястими виступами та вузькими пляжами. Це обмежило можливості взяття біологічних зразків, аде дослідники змогли підготувати офіційний технічний звіт.

Отримані дані будуть додані до офіційних реєстрів Перу щодо рідкісних морських видів. Мегамоуф вважається однією з найзагадковіших істот океану, який живе приблизно на глибині 165 метрів і її надзвичайно рідко зустрічають люди.

Таку ж акулу спостерігали у перуанському регіоні Піура в листопаді 2025 року. За повідомленнями, місцеві рибалки бачили таку ж тварин, яку викинуло на берег моря.

Раніше Фокус повідомляв про те, як рибалка знайшов на березі невідому істоту. 36-річний Грег Дженкінсон каже, що у нього немає пояснень, що це таке.

Згодом стало відомо, що чоловік знайшов дивного "інопланетянина" на пляжі. Він відзначає, що за його спостереженнями, цей "прибулець" був зеленого кольору та виглядав доволі "незвичайно".