Свидание оборвалось за секунду: парень заметил деталь, которая все разрушила (фото)

32-летний житель Калифорнии (США) пригласил 27-летнюю девушку на первое свидание. Но идеальная встреча завершилась скандалом, когда его внимание не привлек телефон девушки.

Мужчина рассказывает, что они вместе ужинали в ресторане с летней террасой и все шло нормально до определенного момента. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Американец вспоминает, что его изначально насторожило то, что девушка пришла и положила смартфон на стол. Но когда он увидел, что она им не пользуется, то списал это сначала на случайность.

"Проблема возникла, когда нам принесли напитки и закуски. Я передвинул ее телефон, чтобы освободить место для официантки — и увидел, что на телефоне была включена программа записи. Я резко отреагировал: "Какого черта ты это записываешь?" Затем я встал, оплатил счет и пошел домой", — рассказывает автор сообщения.

Девушка записывала свидания на аудио без согласия мужчины Фото: Freepik

Дальше больше — она публично обозвала мужчину "му*аком и абьюзером" на своих страницах в соцсетях. Девушка аргументировала свою позицию тем, что мужчина оставил ее сам, хотя якобы ранее была договоренность, что парень отвезет ее домой после свидания.

"Также она говорит, что я вел себя грубо, повысил голос и использовал брань. И да, это правда, но это был тот самый момент шока от увиденного. И я действительно считаю, что такая реакция была естественной", — резюмирует герой истории, добавив, что эта история стала в Лос-Анджелесе.

Он в курсе, что в штате есть правило согласия на запись. В то же время как выходец из темнокожей латиноамериканской семьи, мужчина резюмирует, что не хочет втягивать в эту глупую историю полицию.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту жителя Калифорнии, пользователи высказали свое мнение относительно этого инцидента. Одни убеждены в правильном поступке молодого человека, вторые — обращали внимание на его реакцию, что, мол, не следовало так резко реагировать, а сказать о нарушении своих прав.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"С тобой все в порядке, а вот она явно неадекватной была. Еще и крайним сделала";

"То, что она записывала свидание на аудио говорит, что она явно опасалась чего-то. Только вопрос — если ты должен был отвезти ее обратно на машине, то как она бы согласилась сесть в машину?";

"Ты, конечно, перегнул палку, когда так реагировал. Но ее поступок просто не могу понять";

"Довести домой на машине, му*ак и абьюзер? Тупо флеш-рояль, чувак. Хорошо, что ты с ней не сошелся, иначе потом была лишняя драма".

