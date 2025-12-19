Побачення обірвалося за секунду: хлопець помітив деталь, яка все зруйнувала (фото)

32-річний мешканець Каліфорнії (США) запросив 27-річну дівчину на перше побачення. Та ідеальна зустріч завершилася скандалом, коли його увагу не привернув телефон дівчини.

Чоловік розповідає, що вони разом вечеряли в ресторані з літньою терасою і все йшло нормально до певного моменту. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Американець згадує, що його від початку насторожило те, що дівчина прийшла та поклала смартфон на стіл. Та коли він побачив, що вона ним не користується, то списав це спочатку на випадковість.

"Проблема виникла, коли нам принесли напої й закуски. Я пересунув її телефон, щоб звільнити місце для офіціантки — і побачив, що на телефоні була увімкнена програма запису. Я різко відреагував: "Якого біса ти це записуєш?" Потім я встав, оплатив рахунок і пішов додому", — розповідає автор допису.

Дівчина записувала побачення на аудіо без згоди чоловіка Фото: Freepik

Далі більше — вона публічно обізвала чоловіка "му*аком і аб'юзером" на своїх сторінках у соцмережах. Дівчина аргументувала свою позицію тим, що чоловік лишив її сам, хоча начебто раніше була домовленість, що молодик відвезе її додому після побачення.

"Також вона каже, що я поводився грубо, підвищив голос і використовував лайку. І так, це правда, але це був той самий момент шоку від побаченого. І я справді вважаю, що така реакція була природною", — резюмує герой історії, додавши, що ця історія стала в Лос-Анджелесі.

Він у курсі, що в штаті є правило згоди на запис. Водночас як вихідець з темношкірої латиноамериканської родини, чоловік резюмує, що не хоче втягувати в цю дурну історію поліцію.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту мешканця Каліфорнії, користувачі висловили свою думку щодо цього інциденту. Одні переконані в правильному вчинку молодика, другі — звертали увагу на його реакцію, що, мовляв, не слід було так різко реагувати, а сказати про порушення своїх прав.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"З тобою все в порядку, а ось вона явно неадекватною була. Ще й крайнім зробила";

"Те, що вона записувала побачення на аудіо говорить, що вона явно побоювалася чогось. Тільки питання — якщо ти мав відвезти її назад на машині, то як вона би погодилася сісти в машину?";

"Ти, звісно, перегнув палицю, коли так реагував. Але її вчинок просто не можу зрозуміти";

"Довести додому на машині, му*ак і аб'юзер? Тупо флеш-рояль, чуваче. Добре, що ти з нею не зійшовся, інакше потім була зайва драма".

