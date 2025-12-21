Самое милое снятие стресса: студия йоги со щенками и котятами стала вирусной в сети (фото)

Посетители студии могут взаимодействовать с собаками пород самоед, золотистый ретривер и хаски. Занятие стоит 60 долларов США, то есть примерно 2,5 тыс гривен.

Студия йоги в Таиланде стала сенсацией благодаря уникальной возможности для посетителей взаимодействовать во время тренировок со щенками. Это, как отмечает ресурс South China Morning Post, создает поистине расслабляющую атмосферу.

Известность за пределами Таиланда студия Furapy Yoga получила после того, как популярная фитнес-блогер Скарлетт Йоханфу из Китая посетила занятие и поделилась своим опытом с подписчиками.

В китайской соцсети Douyin она показала, как участники, растягиваясь и расслабляясь, находятся в окружении очаровательных щенков, разложенных на ковриках для йоги.

Занятие состоит из 45-минутной сессии йоги и 30 минут общения со щенками, и стоит 1790 тайских бат (60 долларов США) с человека. Оно подходит для всех полов и возрастов.

Кроме того, пет-терапия проводится и с помощью котят.

Йоханфу отметила, что каждую собаку моют перед занятием, и щенки пахнут свежестью и чистотой, а персонал оперативно реагирует на любые происшествия.

При этом блогер шутливо заметила, что на самом деле йогой там занимается не так уж много людей — все просто рады поиграть со щенками.

