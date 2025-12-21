Наймиліше зняття стресу: студія йоги з цуценятами та кошенятами стала вірусною в мережі (фото)

Відвідувачі студії можуть взаємодіяти з собаками порід самоїд, золотистий ретривер і хаскі. Заняття коштує 60 доларів США, тобто приблизно 2,5 тис гривень.

Студія йоги в Таїланді стала сенсацією завдяки унікальній можливості для відвідувачів взаємодіяти під час тренувань із цуценятами. Це, як зазначає ресурс South China Morning Post, створює воістину розслаблюючу атмосферу.

Популярність за межами Таїланду студія Furapy Yoga здобула після того, як відома фітнес-блогерка Скарлетт Йоганфу з Китаю відвідала заняття і поділилася своїм досвідом з підписниками.

У китайській соцмережі Douyin вона показала, як учасники, розтягуючись і розслабляючись, перебувають в оточенні чарівних цуценят, розкладених на килимках для йоги.

Жінка грається з цуценям у студії йоги

Заняття складається з 45-хвилинної сесії йоги і 30 хвилин спілкування з цуценятами, і коштує 1790 тайських бат (60 доларів США) з людини. Воно підходить для всіх статей і вікових груп.

Жінка займається йогою

Крім того, пет-терапію проводять і за допомогою кошенят.

Жінка в студії йоги з кошенятами

Йоганфу зазначила, що кожного собаку миють перед заняттям, і цуценята пахнуть свіжістю та чистотою, а персонал оперативно реагує на будь-які події.

Заняття в студії йоги

При цьому блогерка жартівливо зауважила, що насправді йогою там займається не так уже й багато людей — усі просто раді погратися з цуценятами.

Цуценя з цуценям у студії йоги

