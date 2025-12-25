В статуе Девы Марии в Лас-Вегасе прихожане разглядели "божественный знак": что произошло (видео)

Прихожане католической церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе заявили, что стали свидетелями "божественного знака", поскольку увидели нечто похожее на лицо в складках ткани у алтаря со статуей Девы Марии.

Инцидент случился 12 декабря и о нем теперь говорят далеко за пределами прихода, пишет Fox5 Las Vegas.

Настоятель прихода отец Эдмунд Ннадозие сначала не понял, что заставило людей достать телефоны и снимать увиденное на видео. Когда же он присмотрелся к алтарю, то увидел то, о чем говорили другие.

"Я посмотрел еще раз — и это было лицо, это была Богоматерь", — рассказал он.

Панотец Ннадозие предположил, что появление образа именно в этот день может иметь глубокий духовный смысл, а не быть простым совпадением.

"Я думаю, возможно, Богоматерь посылала нам послание: "Эй, я все еще рядом, сегодня — день моего праздника, и я все еще могу себя показать", — предположил священник.

Прихожанин Бен Исагирре рассказал изданию, что образ было трудно не заметить.

"Я верю, что это чудо, знак с небес. Это прекрасно видеть, и я рад, что был частью этого момента", — сказал он в комментарии журналистам.

Исагирре и другие прихожане утверждают, что этот опыт принес ощущение радости и единства — независимо от того, считать ли его чудом или нет.

