У статуї Діви Марії в Лас-Вегасі парафіяни розгледіли "божественний знак": що сталося (відео)

Парафіяни католицької церкви Святого Томаса Мора у Лас-Вегасі заявили, що стали свідками "божественного знаку", оскільки побачили щось схоже на обличчя у складках тканини біля вівтаря зі статуєю Діви Марії.

Інцидент трапився 12 грудня і про нього тепер говорять далеко за межами парафії, пише Fox5 Las Vegas.

Настоятель парафії отець Едмунд Ннадозіє спочатку не зрозумів, що змусило людей дістати телефони та знімати побачене на відео. Коли ж він придивився до вівтаря, то побачив те, про що говорили інші.

"Я подивився ще раз — і це було обличчя, це була Богоматір", — розповів він.

Панотець Ннадозіє припустив, що поява образу саме цього дня може мати глибокий духовний зміст, а не бути простим збігом.

"Я думаю, можливо, Богоматір надсилала нам послання: "Гей, я все ще поряд, сьогодні — день мого свята, і я все ще можу себе показати", — припустив священник.

Парафіянин Бен Ісагірре розповів виданню, що образ було важко не помітити.

"Я вірю, що це диво, знак із небес. Це чудово бачити, і я радий, що був частиною цього моменту", — сказав він в коментарі журналістам.

Ісагірре та інші парафіяни стверджують, що цей досвід приніс відчуття втіхи та єдності — незалежно від того, чи вважати його дивом чи ні.

