Город под городом: под асфальтом обнаружили целую викторианскую улицу XIX века (видео)

Британский историк Дэйв Стивенсон вместе с коллегами под улицами города Бристоль скрытую дорогу викторианского времени. В то же время доступ к которой возможен только через систему тоннелей.

Сейчас спускаться туда официально запрещено, потому что пространство признали слишком опасным, однако оно до сих пор сохраняет следы жизни XIX века. Об этом рассказывает The Mirror.

Журналисты пишут, что местность под районом Лоренс-Гилл уже десятилетиями окутана легендами. По одной из них, мужчина, возвращаясь из паба, якобы провалился под землю и оказался на улице, которая выглядела так, будто время там остановилось.

После нескольких экспедиций Стивенсон задокументировал целый скрытый мир: под улицей оказались тайные подвалы и помещения. По словам историка, один из тоннелей проходил прямо под банком, но его замуровали после попытки ограбления из-под земли.

В 1832 году рядом с пабом пролегла конная железная дорога с деревянным мостом, но в конце XIX века, когда началось строительство паровой железной дороги, уровень дороги решили поднять. В результате старый паб и соседние магазины буквально оказались под землей, а над ними построили арочные тоннели, которые до сих пор поддерживают современную дорогу.

"Когда появилась железная дорога Bristol and Gloucester, Уильям Герапат продал большую часть поместья за 3 тысячи фунтов. В 1879 году старый мост заменили, а дорогу подняли. Так Packhorse Inn вместе с магазинами исчез под новым уровнем улицы. Самое удивительное, что нынешний паб стоит прямо над старым и до сих пор имеет крутую лестницу, ведущую к оригинальному сооружению", — рассказал Стивенсон.

Сегодня все тоннели официально закрыты, потому что специалисты признали их слишком опасными для посещения. Впрочем, некоторое время назад мистеру Стивенсону посчастливилось присоединиться к организованной экспедиции вместе с опытными спелеологами, которые исследовали камеры под Packhorse Inn.

"Паутина там была толщиной с детскую руку, а камин до сих пор стоял на месте, покрытый десятилетиями пыли. Мы также увидели огромную металлическую балку с надписью GWR — Great Western Railway, которую установили для укрепления конструкции", — вспоминает историк.

По его словам, дорога над подземной улицей изначально предназначалась для лошадей и карет. И хотя сейчас по ней ежедневно ездят сотни автобусов и тяжелые грузовики, она до сих пор держится.

