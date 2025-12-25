Місто під містом: під асфальтом виявили цілу вікторіанську вулицю XIX століття (відео)

Британський історик Дейв Стівенсон разом з колегами під вулицями міста Бристоль приховану дорогу вікторіанського часу. Водночас доступ до якої можливий лише через систему тунелів.

Наразі спускатися туди офіційно заборонено, бо простір визнали надто небезпечним, однак він і досі зберігає сліди життя XIX століття. Про це розповідає The Mirror.

Журналісти пишуть, що місцевість під районом Лоренс-Гілл уже десятиліттями оповита легендами. За однією з них, чоловік, повертаючись із пабу, нібито провалився під землю й опинився на вулиці, що виглядала так, ніби час там зупинився.

Після кількох експедицій Стівенсон задокументував цілий прихований світ: під вулицею виявилися таємні підвали й приміщення. За словами історика, один із тунелів проходив просто під банком, але його замурували після спроби пограбування з-під землі.

Відео дня

У 1832 році поруч із пабом пролягла кінна залізниця з дерев’яним мостом, але наприкінці XIX століття, коли почалося будівництво парової залізниці, рівень дороги вирішили підняти. У результаті старий паб і сусідні крамниці буквально опинилися під землею, а над ними збудували аркові тунелі, які й досі підтримують сучасну дорогу.

"Коли з’явилася залізниця Bristol and Gloucester, Вільям Герапат продав більшу частину маєтку за 3 тисячі фунтів. У 1879 році старий міст замінили, а дорогу підняли. Так Packhorse Inn разом із крамницями зник під новим рівнем вулиці. Найдивовижніше, що нинішній паб стоїть просто над старим і досі має круті сходи, які ведуть до оригінальної споруди", — розповів Стівенсон.

Сьогодні всі тунелі офіційно закриті, бо фахівці визнали їх надто небезпечними для відвідування. Втім, певний час тому містеру Стівенсону пощастило долучитися до організованої експедиції разом із досвідченими спелеологами, які досліджували камери під Packhorse Inn.

"Павутиння там було завтовшки з дитячу руку, а камін досі стояв на місці, вкритий десятиліттями пилу. Ми також побачили величезну металеву балку з написом GWR — Great Western Railway, яку встановили для зміцнення конструкції", — згадує історик.

За його словами, дорога над підземною вулицею спочатку призначалася для коней і карет. І хоча нині по ній щодня їздять сотні автобусів і важкі вантажівки, вона й досі тримається.

Раніше Фокус розповідав про те, як всередині будинку 1950-х років можуть перебувати до 600 осіб. Майк Перріш розповів про своє незвичайне житло. Будівля приховує секретний ядерний бункер, побудований за часів холодної війни.

Згодом стало відомо, що на ізольованому острові Різдво святкують 6 січня. Найізольованіший острів Великої Британії святкує Різдво 6 січня, попри те, що решта Європи розпаковує подарунки тижнями раніше.