Люди с днями рождения после Рождества имеют одну общую беду: как это легко исправить (фото)
Одна британка рассказывает, что ей категорически не повезло родиться в период между Рождеством и Новым годом. В то же время пользователи отмечают, что для этого есть необычное решение, чтобы не потерять "праздничное настроение".
Британка говорит, что она родилась 29 декабря, и в этот день между двумя важными праздниками, она чувствует себя довольно "разочарованной". Об этом она рассказала в Reddit.
Женщина говорит, что ненавидит свой День Рождения, потому что никому до него нет дела, потому что все уже "отпраздновали Рождество и готовятся к Новому году". Более того — она готовит все подарки на Рождество, потому что никто из семьи не может прийти именно в ее День рождения.
"Иногда мне просто дарят один подарок и на Рождество, и на день рождения. Это ужасно. Возможно, это звучит эгоистично, но на самом деле больно, что никому не достаточно важно сделать этот день для меня особенным", — признается британка.
По ее словам, за всю свою жизнь у нее никогда не было настоящей вечеринки по случаю дня рождения "или чего-то подобного". Поэтому она спросила мнения соцсетей относительно этой ситуации и как ей следует действовать.
Реакция соцсетей
В комментариях мнение юзеров свелось к тому, что им также не везло удачно отпраздновать свои Дни рождения. Больше всего одобрения получили такие реплики:
- "Мой день рождения — 1 января, и я всегда это ненавидел. Во взрослом возрасте все еще хуже — в тот день везде пусто, а все настолько истощены праздниками, что им уже ничего не хочется";
- "Мы с братьями и сестрами все родились с разницей в 11 дней. Одна сестра — перед Рождеством, я — между праздниками, а другая — сразу после Нового года. Я всегда чувствовал себя менее важным. И не имеет значения, сколько тебе лет и насколько хорошо ты понимаешь причины — это все равно болит";
- "Начните праздновать полдня рождения и сделайте это своей новой нормой. Со временем все привыкнут, и это станет вашей милой странной традицией";
- У меня ДР 24 декабря, поэтому полностью понимаю Вас. За все детство у меня была только одна вечеринка по случаю дня рождения. Уже взрослым я решил праздновать по-своему и сам организовывать встречи. Найдите способ отмечать этот день так, как комфортно именно вам".
