Бабушка поздравила внука с днем рождения и одновременно испортила его праздник (фото)

Житель США праздновал очередной день рождения и получил подарок от любимой бабушки. Но когда молодой человек начал читать поздравительную открытку — слова, написанные близким человеком, испортили настроение торжества.

Related video

Сам мужчина говорит, что слова бабушки в открытке получил по почте и не мог поверить в то, что там было, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение героя истории стало вирусным в сети — набрало более 32 тыс. реакций. Мужчина рассказывает, что несколько дней назад он праздновал очередной День Рождения, а затем получил открытку с поздравлением и подарком от бабушки.

Когда американец прочитал, что именно женщина пожелала ему избавиться от игровой зависимости, а также чтобы он нашел "приличную работу".

Бабушка раскритиковала внука за его увлечение играми Фото: Reddit

"Пусть Бог вылечит тебя от игровой зависимости, чтобы ты мог обратить внимание на важные вещи для взрослого мужчины, а также стать мужчиной и здоровым человеком. Пусть Всевышний даст путь к велению этого плана Господа", — написала женщина.

Мужчина говорит, что его настроение испортилось и он порвал открытку. Но впоследствии он передумал и решил показать ее пользователям, чтобы те дали ему совет как действовать.

Что говорят в сети

В заметке мужчины разгорелась активная дискуссия относительно того, как следует действовать мужчине дальше. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Я просто решил, что когда 8-летние дети в лобби Call of Duty засыпают тебя оскорблениями, то это часть Божьего плана";

"Игровая зависимость от... игры в игры";

"Она дала тебе денег спустить в Steam?";

"Бабушка назвала тебя обычным лузером, лол";

"Не припоминаю, чтобы в Библии было написано, что Бог против гейминга".

Ранее Фокус сообщал, что семья устроила собственной собаке лучший праздник в жизни. Кадры с празднования его пятого дня рождения порадовали сеть и стали вирусными — ролик набрал 6,4 млн просмотров.

Впоследствии стало известно, как мужчина разбогател благодаря подарку на его день рождения. Житель города Де-Мойн из американского штата Айова Кристин Джонсон получил от близкой подруги несколько лотерейных билетов.