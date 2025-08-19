Бабушка поздравила внука с днем рождения и одновременно испортила его праздник (фото)
Житель США праздновал очередной день рождения и получил подарок от любимой бабушки. Но когда молодой человек начал читать поздравительную открытку — слова, написанные близким человеком, испортили настроение торжества.
Сам мужчина говорит, что слова бабушки в открытке получил по почте и не мог поверить в то, что там было, говорится в заметке автора поста в Reddit.
Сообщение героя истории стало вирусным в сети — набрало более 32 тыс. реакций. Мужчина рассказывает, что несколько дней назад он праздновал очередной День Рождения, а затем получил открытку с поздравлением и подарком от бабушки.
Когда американец прочитал, что именно женщина пожелала ему избавиться от игровой зависимости, а также чтобы он нашел "приличную работу".
"Пусть Бог вылечит тебя от игровой зависимости, чтобы ты мог обратить внимание на важные вещи для взрослого мужчины, а также стать мужчиной и здоровым человеком. Пусть Всевышний даст путь к велению этого плана Господа", — написала женщина.
Мужчина говорит, что его настроение испортилось и он порвал открытку. Но впоследствии он передумал и решил показать ее пользователям, чтобы те дали ему совет как действовать.
Что говорят в сети
В заметке мужчины разгорелась активная дискуссия относительно того, как следует действовать мужчине дальше. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Я просто решил, что когда 8-летние дети в лобби Call of Duty засыпают тебя оскорблениями, то это часть Божьего плана";
- "Игровая зависимость от... игры в игры";
- "Она дала тебе денег спустить в Steam?";
- "Бабушка назвала тебя обычным лузером, лол";
- "Не припоминаю, чтобы в Библии было написано, что Бог против гейминга".
