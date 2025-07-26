"Не спал всю ночь": мужчина разбогател благодаря подарку на его День Рождения (фото)

Житель города Де-Мойн из американского штата Айова Кристин Джонсон получил от близкой подруги несколько лотерейных билетов. Когда его девушка стерла скретч-зону, то сообщила любимому неожиданную новость — он сорвал большой куш.

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Мужчина вспоминает, что он передал своей девушке билет и попросил проверить, выиграл ли он хоть какую-то сумму, говорится в сообщении лотерейного оператора штата.

42-летний мужчина вспоминает, что в тот день отмечал очередную годовщину с ближайшими друзьями и любимой. Одна из его подруг Диана Балентайн передала открытку, где лежало несколько лотерейных билетов.

Кристиан выиграл в лотерею на свой 42-й день рождения Фото: Iowa lottery

"Я попросил свою девушку проверить. Когда она это сделала, то такая: "Ты должен это увидеть! Просто посмотри!" — вспоминает Джонсон.

Мужчина рассказал, что это был билет в игру Mega Crossword с джекпотом на $100 тыс. (4,17 млн грн), а Диана купила этот билет в обычном продуктовом магазине.

"Кажется, я до сих пор не осознал все полностью. Я потрясен. Всю ночь не мог спать в ожидании, когда уже приеду сюда", — рассказал Кристин.

Мужчина говорит, что еще не решил, на что потратит деньги, но этот выигрыш точно принесет ему спокойствие.

"Это произошло в очень своевременный момент. Это настоящее благословение", — добавил мужчина.

Ранее Фокус сообщал об эффективном методе выиграть в лотерею. В 1990-х годах румынско-австралийский экономист Стефан Мандель и его небольшая команда приняли участие в лотерее и выиграли.

Впоследствии стало известно, как мужчине приснился вещий сон, где он стал миллионером. Житель Северной Каролины (США) Рики Наннери выиграл 1 миллион долларов в новой лотерее штата после вещего сна.