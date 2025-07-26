"Не спав усю ніч": чоловік розбагатів завдяки подарунку на його День Народження (фото)

Мешканець міста Де-Мойн з американського штату Айова Крістін Джонсон отримав від близької подруги кілька лотерейних білетів. Коли його дівчина стерла скретч-зону, то повідомила коханому неочікувану новину — він зірвав великий куш.

Related video

Чоловік згадує, що він передав своїй дівчині білет і попросив перевірити, чи виграв він хоч якусь суму, йдеться в повідомленні лотерейного оператора штату.

42-річний чоловік згадує, що в той день відзначав чергову річницю з найближчими друзями та коханою. Одна з його подруг Діана Балентайн передала листівку, де лежало кілька лотерейних білетів.

Крістіан виграв у лотерею на свій 42-й день народження Фото: Iowa lottery

"Я попросив свою дівчину перевірити. Коли вона це зробила, то така: "Ти маєш це побачити! Просто подивись!" — згадує Джонсон.

Чоловік розповів, що це був білет у гру Mega Crossword з джекпотом на $100 тис. (4,17 млн грн), а Діана купила цей квиток у пересічному продуктовому магазині.

"Здається, я ще досі не усвідомив усе повністю. Я вражений. Усю ніч не міг спати в очікуванні, коли вже приїду сюди", — розповів Крістін.

Чоловік каже, що ще не вирішив, на що витратить гроші, але цей виграш точно принесе йому спокій.

"Це сталося у дуже вчасний момент. Це справжнє благословення", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв про ефективний метод виграти в лотерею. У 1990-х роках румунсько-австралійський економіст Стефан Мандель і його невелика команда взяли участь у лотереї й виграли.

Згодом стало відомо, як чоловіку наснився віщий сон, де став мільйонером. Житель Північної Кароліни (США) Рікі Наннері виграв 1 мільйон доларів у новій лотереї штату після віщого сну.