Чоловікові наснився виграш у лотерею, і сон виявився віщим: він став мільйонером

Житель Північної Кароліни (США) Рікі Наннері виграв 1 мільйон доларів у новій лотереї штату після віщого сну. Купивши білет за $10, він вибрав одноразову виплату і отримав 430 503 долари після податків.

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Житель Північної Кароліни (США) Рікі Наннері-молодший повірив своєму сну і не прогадав. Про це пише People.

У п'ятницю, 11 липня, він став першим володарем головного призу нової лотереї штату і виграв 1 мільйон доларів (майже 42 млн гривень), повідомила Північнокаролінська лотерея.

За словами Наннері, перед купівлею квитка йому наснилося, що він виграє велику суму.

"Щось просто підказало мені зіграти", — розповів він. Дотримуючись своєї інтуїції, він придбав квиток за 10 доларів (418 гривень) на заправці Wink Mart у місті Сенфорд.

Нова лотерея штату Фото: North Carolina Education Lottery

Минулого тижня чоловік приїхав до штаб-квартири лотереї, щоб забрати свій приз, обравши одноразову виплату в розмірі 600 тисяч доларів (трохи більше ніж 25 млн гривень). Після утримання податків на руки він отримав 430 503 долари (приблизно 18 млн гривень).

Тепер він планує вкласти частину коштів в інвестиції та розрахуватися з боргами.

"Я в повному захваті від цього", — зізнався американець.

Раніше Фокус повідомляв, що вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах. Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його.

Також стало відомо, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Житель США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металобрухт. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.