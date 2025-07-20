Мужчине приснился выигрыш в лотерею, и сон оказался вещим: он стал миллионером

Житель Северной Каролины (США) Рики Наннери выиграл 1 миллион долларов в новой лотерее штата после вещего сна. Купив билет за $10, он выбрал единовременную выплату и получил 430 503 доллара после налогов.

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Житель Северной Каролины (США) Рики Наннери-младший поверил своему сну и не прогадал. Об этом пишет People.

В пятницу, 11 июля, он стал первым обладателем главного приза новой лотереи штата и выиграл 1 миллион долларов (почти 42 млн гривен), сообщила Северокаролинская лотерея.

По словам Наннери, перед покупкой билета ему приснилось, что он выиграет крупную сумму.

"Что-то просто подсказало мне сыграть", — рассказал он. Следуя своей интуиции, он приобрел билет за 10 долларов (418 гривен) на заправке Wink Mart в городе Сэнфорд.

Новая лотерея штата Фото: North Carolina Education Lottery

На прошлой неделе мужчина приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз, выбрав единовременную выплату в размере 600 тысяч долларов (чуть более 25 млн гривен). После удержания налогов на руки он получил 430 503 доллара (примерно 18 млн гривен).

Теперь он планирует вложить часть средств в инвестиции и рассчитаться с долгами.

"Я в полном восторге от этого", — признался американец.

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