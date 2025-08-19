Бабуся привітала онука з днем народження і водночас зіпсувала його свято (фото)

Мешканець США святкував черговий день народження й отримав подарунок від улюбленої бабусі. Та коли молодик почав читати привітальну листівку — слова, написані близькою людиною, зіпсували настрій урочистості.

Сам чоловік говорить, що слова бабусі в листівці отримав поштою і не міг повірити в те, що там було, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення героя історії стало вірусним у мережі — набрало понад 32 тис. реакцій. Чоловік розповідає, що кілька днів тому він святкував черговий День Народження, а згодом отримав листівку з привітанням і подарунком від бабусі.

Коли американець прочитав, що саме жінка побажала йому позбутися від ігрової залежності, а також щоби він знайшов "пристойну роботу".

Бабуся розкритикувала онука за його захоплення іграми Фото: Reddit

"Нехай Бог вилікує тебе від ігрової залежності, аби ти міг звернути увагу на важливі речі для дорослого чоловіка, а також стати чоловіком та здоровою людиною. Нехай Всевишній дасть шлях до вілення цього плану Господа", — написала жінка.

Чоловік говорить, що його настрій зіпсувався і він порвав листівку. Та згодом він передумав та вирішив показати її користувачам, аби ті дали йому пораду як діяти.

Що кажуть в мережі

В дописі чоловіка розгорілася активна дискусія щодо того, як слід діяти чоловіку далі. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Я просто вирішив, що коли 8-річні діти в лобі Call of Duty засипають тебе образами, то це частина Божого плану";

"Ігрова залежність від… гри в ігри";

"Вона дала тобі грошей спустити в Steam?";

"Бабуся назвала тебе звичайним лузером, лол";

"Не пригадую, щоб у Біблії було написано, що Бог проти геймінгу".

