Люди не стримували сліз: сім'я влаштувала власному собаці найкраще свято в житті (відео)

Золотистий ретривер на кличку Гетч, який мешкає у канадській сім'ї в Онтаріо, став зіркою мережі. Кадри зі святкування його п'ятого дня народження порадували мережу та стали вірусними — ролик набрав 6,4 млн переглядів.

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У ролику можна побачити, як довкола "іменинника" зібралися гості та власники собаки, що співають вітальну пісню в опублікованому вірусному відео в TikTok.

Сам ролик став доволі популярним у мережі — він має 6.4 млн переглядів, вподобали понад 880 тис. разів. Власниця собаки, 35-річна Британі Перент, розповіла, що собака став частиною їхньої родини, коли йому було лише 8 тижнів.

"Він справжній член нашої сім’ї, і ми не уявляємо життя без нього. Ми святкуємо його день народження зі спеціальним тортом для собак і справжньою вечіркою. З’їжджається вся родина з обох боків, і всі його просто обожнюють", — розповіла жінка для Newsweek.

Пані Перент каже, що ідея святкувати день народження Гетча з’явилася "ще в перший рік після того, як ми його взяли". Таким чином, сім'я просто хотіли відзначити, наскільки він "для нас особливий", а згодом "це перетворилося на щорічну веселу традицію".

"Після того, як відео стало вірусним, кілька друзів і родичів сказали мені, що тепер теж планують святкувати дні народження своїх домашніх улюбленців — і це так мило!" — щиро розповідає власниця пухнастого, додаючи, що попри незначний вроджений дефект кінцівок, це "анітрохи не заважає".

"Він енергійний, харизматичний і сповнений любові. Він такий щасливий, грайливий пес — ніколи б не подумав, що це може йому дошкуляти", — додає канадійка.

Реакція користувачів

Юзери в соціальних мережах висловили захоплення від побачених кадрів зі святкування дня народження Гетча. Багато хто назвав поведінку чотирилапого "милою" і тепер теж задумується про таке ж свято для своїх улюбленців.

Найбільше користувачі підтримали такі репліки:

"Гарненький такий хлопець. Зі святом, Гетч!";

"Це розтопило моє серце, як це мило!";

"Ось як має бути — кожен собака заслуговує на таку любов і турботу";

"Він не розуміє, що саме відбувається, але одне він точно знає — що його дуже сильно люблять";

"Усі тварини заслуговують на любов і повагу".

Раніше Фокус повідомляв, що найстаріший собака у світі відсвяткує день народження. 38-річний власник пса бачить у ньому зв'язок із померлими родичами і називає єдиним у своєму роді.

Згодом стало відомо, як двох ретриверів уперше залишили вдома на самоті. Собаки Бентлі та Бо вперше вирішили залишити наодинці вдома: коли власниця Патрізі повернулася, то вона не могла повірити у те, що із цього вийшло.