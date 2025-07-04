Люди не сдерживают слез: семья устроила своему псу лучший праздник в жизни (видео)

Золотистый ретривер по кличке Хетч, который живет в канадской семье в Онтарио, стал звездой сети. Кадры с празднования его пятого дня рождения порадовали сеть и стали вирусными — ролик набрал 6,4 млн просмотров.

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В ролике можно увидеть, как вокруг "именинника" собрались гости и владельцы собаки, поющие поздравительную песню в опубликованном вирусном видео в TikTok.

Сам ролик стал довольно популярным в сети — он имеет 6.4 млн просмотров, его лайкнули более 880 тыс. раз. Владелица собаки, 35-летняя Британи Перент, рассказала, что собака стала частью их семьи, когда ему было всего 8 недель.

"Он настоящий член нашей семьи, и мы не представляем жизни без него. Мы празднуем его день рождения со специальным тортом для собак и настоящей вечеринкой. Съезжается вся семья с обеих сторон, и все его просто обожают", — рассказала женщина для Newsweek.

Госпожа Перент говорит, что идея праздновать день рождения Гетча появилась "еще в первый год после того, как мы его взяли". Таким образом, семья просто хотела отметить, насколько он "для нас особенный", а впоследствии "это превратилось в ежегодную веселую традицию".

"После того, как видео стало вирусным, несколько друзей и родственников сказали мне, что теперь тоже планируют праздновать дни рождения своих домашних любимцев — и это так мило!" — искренне рассказывает владелица пушистого, добавляя, что несмотря на незначительный врожденный дефект конечностей, это "нисколько не мешает".

"Он энергичный, харизматичный и полон любви. Он такой счастливый, игривый пес — никогда бы не подумал, что это может его донимать", — добавляет канадка.

Реакция пользователей

Юзеры в социальных сетях выразили восторг от увиденных кадров с празднования дня рождения Хетча. Многие назвали поведение четверолапого "милым" и теперь тоже задумываются о таком же празднике для своих любимцев.

Больше всего пользователи поддержали такие реплики:

"Симпатичный такой парень. С праздником, Хэтч!";

"Это растопило мое сердце, как это мило!";

"Вот как должно быть — каждая собака заслуживает такой любви и заботы";

"Он не понимает, что именно происходит, но одно он точно знает — что его очень сильно любят";

"Все животные заслуживают любви и уважения".

Ранее Фокус сообщал, что самая старая собака в мире отпразднует день рождения. 38-летний владелец пса видит в нем связь с умершими родственниками и называет единственным в своем роде.

Впоследствии стало известно, как двух ретриверов впервые оставили дома в одиночестве. Собаки Бентли и Бо впервые решили оставить наедине дома: когда владелица Патризи вернулась, то она не могла поверить в то, что из этого получилось.