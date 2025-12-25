Люди з днями народження після Різдва мають одну спільну біду: як це легко виправити (фото)

Одна британка розповідає, що їй категорично не пощастило народитися в період між Різдвом і Новим роком. Водночас користувачі відзначають, що для цього є незвичне рішення, аби не втратити "святковий настрій".

Британка говорить, що вона народилася 29 грудня, і в цей день поміж двома важливими святами, вона почувається доволі "розчарованою". Про це вона розповіла у Reddit.

Жінка каже, що ненавидить свій День Народження, бо нікому до нього немає діла, бо всі вже "відсвяткували Різдво й готуються до Нового року". Навіть більше — вона готує всі подарунки на Різдво, бо ніхто з родини не може прийти саме в її День народження.

"Інколи мені просто дарують один подарунок і на Різдво, і на день народження. Це жахливо. Можливо, це звучить егоїстично, але насправді боляче, що нікому не достатньо важливо зробити цей день для мене особливим", — зізнається британка.

За її словами, за все своє життя в неї ніколи не було справжньої вечірки з нагоди дня народження "чи чогось подібного". Тому вона запитала думки соцмереж щодо цієї ситуації та як їй варто діяти.

Реакція соцмереж

У коментарях думка юзерів звелася до того, що їм також не щастило вдало відсвяткувати свої Дні народження. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Мій день народження — 1 січня, і я завжди це ненавидів. В дорослому віці все ще гірше — того дня всюди порожньо, а всі настільки виснажені святами, що їм уже нічого не хочеться";

"Ми з братами й сестрами всі народилися з різницею в 11 днів. Одна сестра — перед Різдвом, я — між святами, а інша — одразу після Нового року. Я завжди почувався менш важливим. І не має значення, скільки тобі років і наскільки добре ти розумієш причини — це все одно болить";

"Почніть святкувати півдня народження і зробіть це своєю новою нормою. З часом усі звикнуть, і це стане вашою милою дивакуватою традицією";

В мене ДН 24 грудня, тому повністю розумію Вас. За все дитинство в мене була лише одна вечірка з нагоди дня народження. Уже дорослим я вирішив святкувати по-своєму й сам організовувати зустрічі. Njve pнайдіть спосіб відзначати цей день так, як комфортно саме вам".

