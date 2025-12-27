Грозит до пяти лет: женщину арестовали за кражу детских подарков из-под елки

В США задержали женщину, укравшую детские подарки из-под рождественской елки. Общая стоимость игрушек не превышает 50 долларов США.

В Рождество 44-летняя Эрика Ротенбюлер вошла в отель Red Roof Inn в Сент-Петербурге, штат Флорида, США, и начала копошится под елкой. Об этом пишет издание Daily Star со ссылкой на данные местной полиции.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина забрала шесть игрушек, оставленных там для детей. Стоимость украденных подарков составила 48 долларов, то есть примерно 2025 грн.

В протоколе об аресте указывается, что в 00:28 женщина вошла в пустой вестибюль гостиницы и начала рыться под деревом. В итоге, прихватив с собой шесть игрушек общей стоимостью 48 долларов, она покинула здание примерно в 00:35.

После задержания подозреваемая заявила, что думала, что подарки предназначены для детей. При этом она отметила, что лично у нее детей нет.

Ротенбюлер была арестована за кражу, которая во Флориде квалифицируется как мелкое правонарушение. Однако дело было переквалифицировано в тяжкое преступление из-за ее предыдущих судимостей за кражи в магазинах.

Эрика Ротенбюлер Фото: из открытых источников

Сейчас "Гринч" находится под стражей в окружной тюрьме под залог в 5000 долларов. Если суд признает ее виновной в совершении тяжкого преступления третьей степени, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

