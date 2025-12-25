В Рождество на США обрушился "библейский" потоп: что известно (видео)

Проливные дожди вызвали в среду масштабные внезапные наводнения и селевые потоки на юге Калифорнии. Десятки людей оказались заложниками в затопленных домах и автомобилях, тысячи остались без света.

Мощный шторм, несущий в себе так называемую атмосферную реку, налетел на Калифорнию, где уже объявлена эвакуация. В метеорологической службе предупреждают, что это только начало и стоит ожидать еще более сильных ливней прямо на Рождество, пишет Reuters.

В залитом дождем горном курортном городе Райтвуд к востоку от Лос-Анджелеса спасательные службы большую часть дня занимались реагированием на десятки вызовов и извлечением водителей из затопленных автомобилей, сообщил представитель пожарной службы округа Сан-Бернардино Кристофер Пратер.

На видеозаписи с воздуха, опубликованной пожарной службой в интернете, видно, как потоки грязи текут по затопленным кварталам.

В некоторых районах ливни с интенсивностью 2,54 см и более осадков в час были вызваны последним атмосферным штормом в регионе — огромным воздушным потоком плотной влаги, поступающим из Тихого океана и переносимым вглубь суши над районом Большого Лос-Анджелеса.

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, шторм, начавшийся в канун Рождества, продлится до пятницы, создавая опасные условия для вождения в период, который обычно является оживленным периодом праздничных поездок.

Власти Лос-Анджелеса призвали жителей выполнить приказы об эвакуации, изданные для примерно 130 домов, которые считаются особенно уязвимыми для оползней и селевых потоков в районах, где в прошлом году лесные пожары опустошили поселок Пасифик-Палисейдс.

Также было закрыто шоссе Анджелес-Крест, главная транспортная магистраль, проходящая через горы Сан-Габриэль. А тысячи домов и предприятий остались без света.

Уже известно о двух погибших.

В среду сильные ливни сопровождались мощным порывистым ветром, который валил деревья и линии электропередач. В высокогорных районах Сьерра-Невады выпал снег.

Синоптики даже выпустили редкое предупреждение о торнадо для небольшой части восточно-центральной части округа Лос-Анджелес из-за сильной грозовой активности над городом Альгамбра.

По состоянию на вечер среды количество осадков в регионе уменьшилось, но, по прогнозам синоптиков, вторая волна штормовой системы должна была обрушиться в четверг.

Напомним, ранее научная группа NASA опубликовала в январе 2024 года результаты восьмилетнего анализа, проведенного на основе спутниковых наблюдений с 2015 по 2023 год. И оказалось, что Калифорния погружается под воду.

Также оказалось, что изменения климата влияют и на Украину. В этом году Одессе пострадала от сильного потопа, и такое же наводнение может быть и в Киеве.