У Різдво на США обрушився "біблійний" потоп: що відомо (відео)

Проливні дощі спричинили в середу масштабні раптові повені та селеві потоки на півдні Каліфорнії. Десятки людей виявилися заручниками в затоплених будинках і автомобілях, тисячі залишилися без світла.

Потужний шторм, що несе в собі так звану атмосферну річку, налетів на Каліфорнію, де вже оголошено евакуацію. У метеорологічній службі попереджають, що це тільки початок і варто очікувати ще сильніших злив просто на Різдво, пише Reuters.

У залитому дощем гірському курортному місті Райтвуд на схід від Лос-Анджелеса рятувальні служби більшу частину дня займалися реагуванням на десятки викликів і витяганням водіїв із затоплених автомобілів, повідомив представник пожежної служби округу Сан-Бернардіно Крістофер Пратер.

На відеозаписі з повітря, опублікованому пожежною службою в інтернеті, видно, як потоки бруду течуть затопленими кварталами.

Відео дня

У деяких районах зливи з інтенсивністю 2,54 см і більше опадів на годину були спричинені останнім атмосферним штормом у регіоні — величезним повітряним потоком щільної вологи, який надходить із Тихого океану і переноситься вглиб суші над районом Великого Лос-Анджелеса.

За прогнозами Національної метеорологічної служби США, шторм, що розпочався напередодні Різдва, триватиме до п'ятниці, створюючи небезпечні умови для водіння в період, що зазвичай є жвавим періодом святкових поїздок.

Влада Лос-Анджелеса закликала мешканців виконати накази про евакуацію, видані для приблизно 130 будинків, які вважаються особливо вразливими для зсувів і селевих потоків у районах, де торік лісові пожежі спустошили селище Пасифік-Палісейдс.

Також було закрито шосе Анджелес-Крест, головну транспортну магістраль, що проходить через гори Сан-Габріель. А тисячі будинків і підприємств залишилися без світла.

Уже відомо про двох загиблих.

У середу сильні зливи супроводжувалися потужним поривчастим вітром, який валив дерева і лінії електропередач. У високогірних районах Сьєрра-Невади випав сніг.

Синоптики навіть випустили рідкісне попередження про торнадо для невеликої частини східно-центральної частини округу Лос-Анджелес через сильну грозову активність над містом Альгамбра.

Станом на вечір середи кількість опадів у регіоні зменшилася, але, за прогнозами синоптиків, друга хвиля штормової системи мала обрушитися в четвер.

Нагадаємо, раніше наукова група NASA опублікувала в січні 2024 року результати восьмирічного аналізу, проведеного на основі супутникових спостережень із 2015 до 2023 року. І виявилося, що Каліфорнія занурюється під воду.

Також виявилося, що зміни клімату впливають і на Україну. Цього року Одеса постраждала від сильного потопу, і така сама повінь може бути і в Києві.