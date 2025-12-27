Загрожує до п'яти років: жінку заарештували за крадіжку дитячих подарунків з-під ялинки

У США затримали жінку, яка вкрала дитячі подарунки з-під різдвяної ялинки. Загальна вартість іграшок не перевищує 50 доларів США.

На Різдво 44-річна Еріка Ротенбюлер увійшла в готель Red Roof Inn у Сент-Петербурзі, штат Флорида, США, і почала копошиться під ялинкою. Про це пише видання Daily Star із посиланням на дані місцевої поліції.

Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка забрала шість іграшок, залишених там для дітей. Вартість вкрадених подарунків склала 48 доларів, тобто приблизно 2025 грн.

У протоколі про арешт зазначено, що о 00:28 жінка увійшла в порожній вестибюль готелю і почала ритися під деревом. Зрештою, прихопивши із собою шість іграшок загальною вартістю 48 доларів, вона покинула будівлю приблизно о 00:35.

Після затримання підозрювана заявила, що думала, що подарунки призначені для дітей. При цьому вона зазначила, що особисто у неї дітей немає.

Ротенбюлер була заарештована за крадіжку, яка у Флориді кваліфікується як дрібне правопорушення. Однак справу було перекваліфіковано на тяжкий злочин через її попередні судимості за крадіжки в магазинах.

Еріка Ротенбюлер Фото: з відкритих джерел

Наразі "Грінч" перебуває під вартою в окружній в'язниці під заставу в 5000 доларів. Якщо суд визнає її винною у скоєнні тяжкого злочину третього ступеня, жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

