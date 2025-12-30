Пушистый Иисус: умерла испанка, создавшая главный мем 2012 года

94-летняя Сесилия Хименес попала в заголовки газет в 2012 году после того, как попыталась отреставрировать знаменитую фреску Элиаса Гарсиа Мартинеса "Ecce Homo" в храме Богоматери Милосердия в Борхе, на северо-востоке Испании. В итоге у нее получилось то, что позвали "Пушистым Иисусом".

До своей смерти Сесилия Хименес проживала в доме престарелых, связанном с фондом Sanctuary of Mercy Foundation. У нее остался сын. О ее смерти сообщил мэр города Борха Эдуардо Арилья, напсиав в соцсетях: "Покойся с миром, Сесилия, мы всегда будем помнить тебя", пишет Daily Mail.

"Пушистый Иисус" стал настоящей звездой

Он назвал ее "большой любительницей живописи с юных лет" и отдал должное ее "знаменитой реставрации картины "Ecce Homo" в августе 2012 года, которую, "из-за плохого состояния Сесилия решила перекрасить из лучших побуждений".

Сесилия Хименес взялась за реставрацию фрески, созданной в 1930 году в 2010. Процесс длился два года, а когда старушка закончила, то вместо Христа ошеломленные зрители увидели нечто, что прозвали Ecce Mono ("Се обезьянка"), или просто "Пушистым Иисусом". Сама Сесилия заявила, что испортила фреску, потому что у нее не было опыта и в церкви было темно.

Сесилия Хименес умерла в 94 года

Но в итоге испорченная фреска стала настоящим хитом соцсетей и главным мемом 2012 года.

О "Пушистом Иисусе" писали все мировые СМИ, его обсуждали в телешоу и соцсетях.

Госпожа Хименес впоследствии извинилась за свою реставрацию, но после негативной реакции и внимания СМИ ее работа стала поп-иконой и одной из главных достопримечательностей Борхи.

С тех пор все средства, вырученные от продажи билетов, направляются в фонд Sanctuary of Mercy Foundation на улучшение его инфраструктуры и помощь пожилым жителям.

Оригинал, написанный художником Элиасом Гарсиа Мартинесом, радовал жителей Борхи, но не был так знаменит.

Реставрация, проведенная Сесилией Хименес, в то время вызвала дискуссии о любительской реставрации и сохранении культурного наследия.

