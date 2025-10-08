Секретный туннель императора под Колизеем: как он выглядит и кто туда может попасть (фото, видео)

В Риме впервые откроют для публики секретный туннель под Колизеем, по которому ходили римские императоры, чтобы встретиться с гладиаторами, а также увернуться от разъяренной толпы и незаметно покинуть амфитеатр.

Туннель в Археологическом парке Колизея, получивший название Passaggio di Commodo, что в переводе с итальянского означает "туннель Коммода", станет доступен для туристов после реставрации, сообщает The Sun.

По слухам, он был построен в период между правлениями Домициана (81–96 гг. н. э.) и Траяна (98–117 гг. н. э.). Однако свое название туннель получил в честь римского императора Коммода (180–192 гг. н. э.), который был большим любителем гладиаторских боев. Проход соединял пульвинар (сцену, предназначенную для высших иерархов империи), расположенный в южной части малой оси Колизея, с внешней частью памятника.

Археологи говорят, что планы по созданию секретного туннеля были добавлены еще во время строительства амфитеатра Флавиев, и его создали между I и II веками н.э.

Подземный ход также использовался для затопления арены во время морских сражений, и, говорят археологи, руководившие реставрационными работами, вода до сих пор протекает под этим местом.

Туннель, обнаруженный в XIX веке в результате раскопок фундамента амфитеатра Флавиев, обрывается через 55 метров. Остальную его часть разрушили во время прокладки канализационных труб под Римом. Поэтому и для историков, и для археологов остается загадкой, куда он вел.

Некоторые эксперты предполагают, что он шел на восток, к казармам гладиаторов, Лудус Магнус, или холму Целий.

Римский историк Дион Кассий связывает туннель с императором Коммодом. Он писал, что на правителя, который имел немало врагов, напал заговорщик, пытавшийся совершить покушение, и нападение, возможно, произошло внутри туннеля.

Считается, что Коммод поборол в Колизее крупных животных, включая пять бегемотов, двух слонов, носорога и жирафа.

Хоакин Феникс в роли императора Коммода в фильме "Гладиатор", 2000 год

Реставрационные работы выявили уникальные детали, включая остатки роскошной мраморной облицовки и лепные украшения с изображением мифологических сцен Диониса и Ариадны.

В туннеле установили новую систему освещения, имитирующую естественный свет, который когда-то проникал через небольшие световые окна прохода.

Накануне туннель был открыт, но пока не для посещения. В церемонии участвовали Альфонсина Руссо, главы Департамента по развитию культурного наследия, и Массимо Осанна, генеральный директор музеев.

"Это необыкновенное место, и теперь, когда оно восстановлено, мир наконец-то сможет его увидеть", — сказала Руссо, директор объекта.

А что касается туризма, то проход Коммода будет открыт для небольших групп посетителей только с 27 октября в рамках билета "Полный опыт".

Второй проект реставрации, охватывающий участок туннеля, выходящий за периметр Колизея, планируют начать к началу следующего года.

Колизей был построен в 80 г. до н.э. и остается самым большим стоящим амфитеатром в мире. В XXI веке Колизей оказался в числе претендентов на звание одного из семи Новых чудес света, и по результатам голосования, которые были оглашены 7 июля 2007 года, был признан одним из семи Новых чудес света.

На памятнике работает около 42 700 штатных сотрудников. Он является самым посещаемым объектом Италии.

