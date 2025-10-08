Секретний тунель імператора під Колізеєм: який він має вигляд і хто туди може потрапити (фото, відео)

У Римі вперше відкриють для публіки секретний тунель під Колізеєм, яким ходили римські імператори, щоб зустрітися з гладіаторами, а також ухилитися від розлюченого натовпу і непомітно покинути амфітеатр.

Related video

Тунель в Археологічному парку Колізею, який дістав назву Passaggio di Commodo, що в перекладі з італійської означає "тунель Коммода", стане доступним для туристів після реставрації, повідомляє The Sun.

З чуток, він був побудований у період між правліннями Доміціана (81-96 рр. н. е.) і Траяна (98-117 рр. н. е.). Однак свою назву тунель отримав на честь римського імператора Коммода (180-192 рр. н. е.), який був великим любителем гладіаторських боїв. Прохід з'єднував пульвінар (сцену, призначену для вищих ієрархів імперії), розташований у південній частині малої осі Колізею, із зовнішньою частиною пам'ятника.

Археологи кажуть, що плани зі створення секретного тунелю були додані ще під час будівництва амфітеатру Флавіїв, і його створили між I і II століттями н.е.

Підземний хід також використовували для затоплення арени під час морських битв, і, кажуть археологи, які керували реставраційними роботами, вода досі протікає під цим місцем.

Тунель, виявлений у XIX столітті внаслідок розкопок фундаменту амфітеатру Флавіїв, обривається через 55 метрів. Іншу його частину зруйнували під час прокладання каналізаційних труб під Римом. Тому і для істориків, і для археологів залишається загадкою, куди він вів.

Деякі експерти припускають, що він ішов на схід, до казарм гладіаторів, Лудус Магнус, або пагорба Целій.

Римський історик Діон Кассій пов'язує тунель з імператором Коммодом. Він писав, що на правителя, який мав чимало ворогів, напав змовник, який намагався вчинити замах, і напад, можливо, стався всередині тунелю.

Вважається, що Коммод поборов у Колізеї великих тварин, включно з п'ятьма бегемотами, двома слонами, носорогом і жирафом.

Хоакін Фенікс у ролі імператора Коммода у фільмі "Гладіатор", 2000 рік

Реставраційні роботи виявили унікальні деталі, включно із залишками розкішного мармурового облицювання і ліпними прикрасами із зображенням міфологічних сцен Діоніса і Аріадни.

У тунелі встановили нову систему освітлення, що імітує природне світло, яке колись проникало через невеликі світлові вікна проходу.

Напередодні тунель було відкрито, але поки що не для відвідування. У церемонії брали участь Альфонсина Руссо, голова Департаменту з розвитку культурної спадщини, і Массімо Осанна, генеральний директор музеїв.

"Це незвичайне місце, і тепер, коли воно відновлене, світ нарешті зможе його побачити", — сказала Руссо, директор об'єкта.

А щодо туризму, то прохід Коммода буде відкритий для невеликих груп відвідувачів тільки з 27 жовтня в рамках квитка "Повний досвід".

Другий проєкт реставрації, що охоплює ділянку тунелю, яка виходить за периметр Колізею, планують почати до початку наступного року.

Колізей був побудований у 80 р. до н.е. і залишається найбільшим амфітеатром у світі. У XXI столітті Колізей опинився серед претендентів на звання одного з семи Нових чудес світу, і за результатами голосування, які були оголошені 7 липня 2007 року, його визнали одним із семи Нових чудес світу.

На пам'ятці працює близько 42 700 штатних співробітників. Він є найбільш відвідуваним об'єктом Італії.

Нагадаємо, яким було епічне відкриття Колізею 2000 років тому.

Також повідомлялося, що в Італії озвучили реальну вартість Колізею.