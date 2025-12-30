Пухнастий Ісус: померла іспанка, яка створила головний мем 2012 року

94-річна Сесілія Хіменес потрапила в заголовки газет у 2012 році після того, як спробувала відреставрувати знамениту фреску Еліаса Гарсіа Мартінеса "Ecce Homo" в храмі Богоматері Милосердя в Борхе, на північному сході Іспанії. У підсумку в неї вийшло те, що покликали "Пухнастим Ісусом".

До своєї смерті Сесілія Хіменес проживала в будинку для літніх людей, пов'язаному з фондом Sanctuary of Mercy Foundation. У неї залишився син. Про її смерть повідомив мер міста Борха Едуардо Арілья, написавши в соцмережах: "Спочивай з миром, Сесіліє, ми завжди будемо пам'ятати тебе", пише Daily Mail.

"Пухнастий Ісус" став справжньою зіркою

Він назвав її "великою любителькою живопису з юних років" і віддав належне її "знаменитій реставрації картини "Ecce Homo" в серпні 2012 року, яку, "через поганий стан Сесілія вирішила перефарбувати з найкращих спонукань".

Сесілія Хіменес взялася за реставрацію фрески, створеної 1930 року в 2010. Процес тривав два роки, а коли старенька закінчила, то замість Христа приголомшені глядачі побачили щось, що прозвали Ecce Mono ("Се мавпочка"), або просто "Пухнастим Ісусом". Сама Сесілія заявила, що зіпсувала фреску, бо в неї не було досвіду і в церкві було темно.

Сесілія Хіменес померла у 94 роки

Але в підсумку зіпсована фреска стала справжнім хітом соцмереж і головним мемом 2012 року.

Про "Пухнастого Ісуса" писали всі світові ЗМІ, його обговорювали в телешоу і соцмережах.

Пані Хіменес згодом вибачилася за свою реставрацію, але після негативної реакції та уваги ЗМІ її робота стала поп-іконою і однією з головних визначних пам'яток Борхі.

Відтоді всі кошти, виручені від продажу квитків, спрямовують у фонд Sanctuary of Mercy Foundation на поліпшення його інфраструктури та допомогу літнім жителям.

Оригінал, написаний художником Еліасом Гарсіа Мартінесом, радував мешканців Борхі, але не був таким знаменитим.

Реставрація, проведена Сесілією Хіменес, на той час викликала дискусії щодо аматорської реставрації та збереження культурної спадщини.

