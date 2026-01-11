Невероятный инцидент: женщину наказали арестом и штрафом за обычное занятие в городе (видео)

В лондонском районе Харлоу полиция задержала местную женщину из-за нарушения закона о поведении в общественных местах. Оказалось, что она просто кормила проголодавшихся птиц на улицах города

Сама женщина не смогла справиться с эмоциями и расплакалась при свидетелях. Один из них снял историю ареста британки на видео и выложил в Youtube.

Оказалось, что женщина раздавала хлеб птицам, которые собрались на Уилдстоун-Гай-стрит, когда ее заметили работники местного совета. Инспекторы обвинили ее в нарушении приказа о защите общественных пространств (Public Spaces Protection Order, PSPO), который запрещает кормление птиц.

Весь инцидент снял на видео случайный прохожий и выложил на свой YouTube-канал The Fool Catcher. На записи видно, как эмоциональная женщина плачет в наручниках, окруженная работниками совета и полицейскими прямо посреди улицы.

Відео дня

Также на видео видно, как женщину обыскивает полицейская, складывая изъятые из карманов вещи в пакет.

"За кормление голубей? Это абсурд!" Вы могли просто сказать женщине прекратить и позволить ей пойти дальше по своим делам", — говорит автор видео на камер

40-летняя британка получила штраф, а документе о наложении взыскания отмечалось, что она должна уплатить 100 фунтов в течение 28 дней за "разбрасывание хлеба на земле". В то же время местные власти утверждают, что любительница животных "неоднократно отказывалась предоставить свои персональные данные" после замечания, из-за чего была вызвана полиция.

По данным столичной полиции, в конце концов женщина предоставила свои данные, поэтому ее "освободили из-под ареста и передали для дальнейших действий работникам совета". В заявлении для LADbible представитель полиции сообщил, что женщину действительно задержали 7 января в 14:30.

"Женщину в возрасте около 40 лет неоднократно просили предоставить имя и адрес для выписки фиксированного штрафа. После примерно 20 минут общения с полицией она продолжала отказываться предоставлять свои персональные данные. Ее арестовали по подозрению в нарушении статьи 50 Закона о реформе полиции, которая обязывает предоставлять имя и адрес по требованию полиции. Впоследствии ее данные были получены, после чего арест отменили, а дело передали работникам совета", — говорят правоохранители.

В свою очередь, совет Гарроу заявил, что женщина действительно нарушила PSPO, что касается кормления птиц. Лицо отказалась предоставить свои данные и не хотела прекращать кормление голубей по требованию.

"Наш PSPO действует для поддержания чистоты и безопасности на улицах, и любой, кто его нарушает, получает фиксированный штраф в размере 100 фунтов стерлингов", — резюмировали представители местных властей.

Ранее Фокус рассказывал о том, что обнаружен исчезающий родственник вымершей птицы додо. Зубчатоклювый голубь — это единственный ныне живущий вид рода Didunculus, который прекратит свое существование, если эта птица вымрет.

Впоследствии стало известно, почему не стоит кормить уток хлебом в парке. Хлебные крошки могут показаться традиционным лакомством для птиц, однако исследователи предупреждают, что лучше этого избегать.