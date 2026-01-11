Неймовірний інцидент: жінку покарали арештом і штрафом за звичайне заняття у місті (відео)

У лондонському районі Гарлоу поліція затримала місцеву жінку через порушення закону про поведінку в громадських місцях. Виявилося, що вона просто годувала зголоднілих птахів на вулицях міста

Сама жінка не змогла справитися з емоціями та розплакалася при свідках. Один з ним зняв історію арешту британки на відео та виклав у Youtube.

Виявилося, що жінка роздавала хліб птахам, які зібралися на Вілдстоун-Гай-стріт, коли її помітили працівники місцевої ради. Інспектори звинуватили її в порушенні наказу про захист громадських просторів (Public Spaces Protection Order, PSPO), який забороняє годування птахів.

Увесь інцидент зняв на відео випадковий перехожий і виклав на свій YouTube-канал The Fool Catcher. На записі видно, як емоційна жінка плаче в наручниках, оточена працівниками ради та поліцейськими просто посеред вулиці.

Відео дня

Також на відео видно, як жінку обшукує поліцейська, складаючи вилучені з кишень речі до пакета.

"За годування голубів? Це абсурд! Ви могли просто сказати жінці припинити й дозволити їй піти далі у своїх справах", — говорить автор відео на камер

40-річна британка отримала штраф, а документі про накладення стягнення зазначалося, що вона має сплатити 100 фунтів протягом 28 днів за "розкидання хліба на землі". Водночас місцева влада стверджує, що любителька тварин "неодноразово відмовлялася надати свої персональні дані" після зауваження, через що було викликано поліцію.

За даними столичної поліції, зрештою жінка надала свої дані, тож її "звільнили з-під арешту та передали для подальших дій працівникам ради". У заяві для LADbible представник поліції повідомив, що жінку справді затримали 7 січня о 14:30.

"Жінку віком близько 40 років неодноразово просили надати ім’я та адресу для виписки фіксованого штрафу. Після приблизно 20 хвилин спілкування з поліцією вона продовжувала відмовлятися надавати свої персональні дані. Її заарештували за підозрою в порушенні статті 50 Закону про реформу поліції, яка зобов’язує надавати ім’я та адресу на вимогу поліції. Згодом її дані були отримані, після чого арешт скасували, а справу передали працівникам ради", — кажуть правоохоронці.

Своєю чергою, рада Гарроу заявила, що жінка справді порушила PSPO, що стосується годування птахів. Особа відмовилася надати свої дані та не хотіла припиняти годування голубів на вимогу.

"Наш PSPO діє для підтримання чистоти й безпеки на вулицях, і будь-хто, хто його порушує, отримує фіксований штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів", — резюмували представники місцевої влади.

