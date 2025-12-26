Уперше за 12 років було виявлено зникаючого родича вимерлого птаха додо (фото)

Зубчатодзьобий голуб — це єдиний нині живий вид роду Didunculus, який припинить своє існування, якщо цей птах вимре.

Учені вперше за 12 років виявили в тропічному лісі на одному з островів Самоа останнього представника роду Didunculus. Це зубчатодзьобий голуб, наземний птах, який є родичем вимерлого птаха додо. Цей наземний голуб перебуває під загрозою зникнення. Але те, що його кілька разів помітили на різних островах Самоа, вселяє надію на порятунок цього виду, пише Live Science.

Учені з Товариства охорони природи Самоа зафіксували п'ять випадків виявлення зубчатодзьобового голуба (Didunculus strigirostris) на островах Самоа. Востаннє цього наземного птаха бачили 2013 року.

Цей наземний голуб є національним символом Самоа — острівної держави в Тихому океані. Довжина тіла цього птаха становить приблизно 34 см і він мешкає на кількох островах Самоа в тропічних лісах.

Зубчатодзьобий голуб (Didunculus strigirostris), опудало Фото: Wikipedia

На початку 1990-х років налічувалося близько 7000 цих схожих на додо птахів, які є ендеміком Самоа, тобто мешкають тільки там. Але руйнування середовища проживання, полювання та інвазивні види скоротили популяцію до приблизно 50-150 особин до 2024 року. Вчені вважають, що цей птах може повністю зникнути, хоча і вживаються заходи для його збереження.

Незважаючи на те, що вчені підтвердили те, що цей наземний голуб все ще мешкає на островах Самоа, їм не дружно було сфотографувати цього птаха через далекість, його швидке пересування і дощову погоду.

Птах додо Фото: Daily Mail

За словами вчених, зубчатодзьобий голуб — це єдиний нині живий вид роду Didunculus, який припинить своє існування, якщо цей птах вимре. Цього птаха іноді називають "маленький додо", адже він є родичем вимерлого наземного голуба додо, який вимер. Його ще називають маврикійський дронт, який мешкав тільки на острові Маврикій.

Птах додо вимер через втрату середовища існування, людей, які на нього полювали, та через напад інвазивних видів. Це ж загрожує і зубчатодзьобовому голубу, який може також зникнути.

Полювання на цих птахів заборонене і карається штрафами, але здичавілі кішки продовжують знищувати унікальних птахів на островах Самоа.

Учені вважають, що здичавілі кішки є основною причиною скорочення чисельності цих птахів.

