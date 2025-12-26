Впервые за 12 лет был обнаружен исчезающий родственник вымершей птицы додо (фото)

Зубчатоклювый голубь - это единственный ныне живущий вид рода Didunculus, который прекратит свое существование, если эта птица вымрет.

Ученые впервые за 12 лет обнаружили в тропическом лесу на одном из островов Самоа последнего представителя рода Didunculus. Это зубчатоклювый голубь, наземная птица, которая является родственником вымершей птицы додо. Этот наземный голубь находится под угрозой исчезновения. Но то, что его несколько раз заметили на разных островах Самоа, вселяет надежду на спасение этого вида, пишет Live Science.

Ученые из Общества охраны природы Самоа зафиксировали пять случаев обнаружения зубчатоклювого голубя (Didunculus strigirostris) на островах Самоа. Последний раз эту наземную птицу видели в 2013 году.

Этот наземный голубь является национальным символом Самоа – островного государства в Тихом океане. Длина тела этой птицы составляет примерно 34 см и она обитает на нескольких островах Самоа в тропических лесах.

Зубчатоклювый голубь (Didunculus strigirostris), чучело Фото: Wikipedia

В начале 1990-х годов насчитывалось около 7000 этих похожих на додо птиц, которые являются эндемиком Самоа, то есть обитают только там. Но разрушение среды обитания, охота и инвазивные виды сократили популяцию до примерно 50-150 особей к 2024 году. Ученые считают, что эта птица может полностью исчезнуть, хотя и предпринимаются меры для ее сохранения.

Несмотря на то, что ученые подтвердили то, этот наземный голубь все еще живет на островах Самоа, им не дружно было сфотографировать эту птицу из-за далекого, ее быстрого передвижения и дождливой погоды.

Птица додо Фото: Daily Mail

По словам ученых, зубчатоклювый голубь — это единственный ныне живущий вид рода Didunculus, который прекратит свое существование, если эта птица вымрет. Эту птицу иногда называют "маленький додо", ведь она является родственником вымершего наземного голубя додо. Ее еще называют маврикийский дронт, который обитал только на острове Маврикий.

Птица додо вымерла из-за потери среды обитания, людей, которые на нее охотились и из-за нападения инвазивных видов. Это же угрожает и зубчатоклювому голубю, который может также исчезнуть.

Охота на этих птиц запрещена и карается штрафами, но одичавшие кошки продолжают уничтожать уникальных птиц на островах Самоа.

Ученые считают, что одичавшие кошки являются основной причиной сокращения численности эти птиц.

