Глаза северных оленей делают нечто невероятное, когда приходит зима (фото)

Согласно исследованию, ученые обнаружили, что глаза северных оленей меняют оттенок в зависимости от времени года, отражая цвет арктического неба. Если посмотреть в глаза северного оленя (Rangifer tarandus) летом, когда дни длинные и Солнце ярко светит, можно увидеть отражающееся золотисто-бирюзовое свечение, похожее на изумрудное отражение кошачьих глаз ночью. Но зимой, когда царит темнота, глаз северного оленя делает нечто уникальное. Он становится темно синим. Это уникальная адаптация, которая, по мнению ученых, может служить "солнцезащитными очками" для северных оленей, пишет ScienceAlert.

Северные олени питаются в сумерках, а во время арктической зимы сумерки могут длиться более трети дня, окрашивая ледяной пейзаж в синий цвет. Ученые считают, что для того, чтобы помочь северным оленям видеть скрывающихся волков и вкусный лишайник в полумраке, глаза животных, возможно, эволюционировали таким образом, чтобы отражать больше синего света зимой. Это позволяет слабому свету проходить через сетчатку глаза еще раз, что дает возможность фоторецепторам глаза получать больше информации.

Таким образом, северный олень получает более яркое изображение сумеречного пейзажа, но платой за это является значительно меньшее разрешение изображения, как будто смотришь сквозь запотевшее стекло.

Как и у многих млекопитающих, у северных оленей внутри каждого глаза есть светоотражающий слой, расположенный за сетчаткой, который называется tapetum lucidum. Но ни у одного млекопитающего не было обнаружено такого слоя, как северных оленей. Его структура, по-видимому, зависит от времени года.

Точные механизмы изменения структуры пока неизвестны, но ученые считают, что это связано с жидкостью в глазу. Северный олень, вероятно, выпускает жидкость из своего светоотражающего слоя, чтобы лучше видеть окружающую среду.

Ученые изучили разницу между глазами северных оленей, умерших летом, и тех, которые умерли зимой. Их выводы подтверждают идею о том, что постоянное расширение зрачков при слабом освещении влияет на баланс жидкости в глазу, возможно, вызывая структурные изменения в tapetum lucidum.

Авторы исследования говорят, что нужно еще понять, как запускаются сезонные структурные изменения в глазах северных оленей. Чтобы разгадать эту загадку, возможно, потребуется изучить глаза северных оленей осенью и весной, чтобы увидеть, как они постепенно меняют свой зимний и летний оттенок.

Глаза северных оленей кажутся уникальными. Но вполне возможно, что существуют и другие млекопитающие, обитающие в условиях низкой освещенности и обладающие схожими адаптациями к окружающей среде.

