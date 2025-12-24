Моногамные отношения подходят не всем: какие животные образуют пары на всю жизнь

“Всё сложно”. Именно так можно описать большинство отношений между животными в дикой природе.

Когда речь идет о любви, верности и долгосрочных партнерских отношениях, люди могут полагать, что мы уникальны в этом плане. Но животный мир полон сюрпризов. Моногамные отношения среди разных видов на самом деле является исключением, а не правилом, и наши собственные модели верности такие же сложные, как и у животных, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сексуальная моногамия – это когда животные образуют пару и вступают в сексуальные отношение только друг с другом. Есть еще социальная моногамия, когда пары животных формируют долгосрочные связи для воспитания потомства, совместного использования территории или пищи, но могут иногда "изменять" своему партнеру.

Відео дня

Этих животных можно считать моногамными, потому что они остаются вместе ради воспитания потомства, но они не обязательно образуют пары на всю жизнь. Даже в дикой природе все сложно.

Моногамия обычно возникает, когда конкуренция за партнеров низкая, а воспитание потомства выигрывает от заботы обоих родителей. У этих видов самцы и самки часто похожи друг на друга, а спаривание с одним партнером стабилизирует размножение.

Какие животные образуют пары на всю жизнь?

Но иногда полигамные отношения оказываются более эффективной стратегией. Когда самцы могут повысить свой репродуктивный успех, спариваясь с несколькими самками, когда потомству не нужны два родителя или когда партнеры и ресурсы широко распространены, беспорядочные половые связи становятся более выгодной стратегией. Моногамия работает лучше всего, когда сотрудничество важнее конкуренции.

Но моногамия не всегда является самым безопасным вариантом для млекопитающих. По оценкам ученых, у этого класса животных моногамными являются только 3-5% видов.

К млекопитающим, которые обычно считаются моногамными, относятся:

Калифорнийский хомячок. Эти животные образуют пары на всю жизнь и практически никогда не имеют более одного полового партнера;

Гиеновидная собака. Эти животные живут в стаях, которые возглавляет доминирующая моногамная пара, которая живет вместе всю жизнь;

Дамарский землекоп. Одна пара моногамных грызунов правит всей колонией;

Усатый тамарин. Крошечные обезьянки делят родительские обязанности, хотя иногда у самки есть несколько самцов;

Эфиопский шакал остается с одним партнером для воспитания детенышей;

Обыкновенный бобр. Эти животные социально моногамны, строят вместе жилища и воспитывают детей.

Как показывают исследования, все эти млекопитающие с большей вероятностью образуют пару с одним партнером на всю жизнь и могут считаться более моногамными, чем наш вид Homo sapiens.

Настоящая моногамия практически отсутствует у рыб и у земноводных или амфибий. То же самое касается и насекомых.

Пингвины часто считаются эталоном моногамных отношений, но реальность сложнее Фото: IFLS

Какие птицы образуют пары на всю жизнь?

Птицы являются бесспорными чемпионами по созданию пар на всю жизнь. По оценкам ученых, 90 % видов птиц считаются моногамными в различной степени. К видам птиц, которые считаются моногамными, например, относятся:

Большинство видов лебедей и гусей;

Обыкновенные сипухи (похожа на сову);

Альбатросы;

Белоголовые орланы;

Большинство видов попугаев.

Пингвины часто считаются эталоном моногамных отношений, но реальность сложнее. Хотя многие виды пингвинов образуют долгосрочные пары, эти отношения не всегда длятся всю жизнь.

Для моногамных птиц создание пар на всю жизнь имеет практический смысл, поскольку повышает шансы на передачу генов потомству. Также моногамная пара имеет достаточно времени для выращивания птенцов. Наличие двух родителей также означает, что гнездо может постоянно охраняться, а одна взрослая особь может охотиться.

Поскольку поиск нового партнера требует значительного времени и энергии, особенно для крупных перелетных птиц, оставаться со знакомым партнером является разумной стратегией. Это позволяет птицам экономить силы для предстоящих долгих перелетов, одновременно укрепляя уже сложившиеся партнерские отношения.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что кошки чаще "разговаривают" с мужчинами, чем с женщинами. Новое исследование предполагает, что кошки приветствуют мужчин-хозяев более громко, чем женщин. Но это может быть не универсальным поведением кошек.

Также Фокус писал о том, что только одна страна в мире может самостоятельно себя прокормить. В то время как сотни миллионов людей по всему миру сталкиваются с нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела стать единственной страной в мире, способной полностью прокормить себя без помощи извне.